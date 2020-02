Mesures de la biodiversité des terres indigènes

Les scientifiques, les organisations de conservation et les gouvernements qui tentent d’endiguer la vague d’extinction concentrent souvent leurs efforts sur les aires protégées telles que les parcs nationaux et les réserves fauniques. Mais avec jusqu’à un million d’espèces en péril, cette stratégie pourrait ne pas suffire à conserver la faune, en particulier dans un monde de plus en plus perturbé par le changement climatique.

Le ralentissement de l’extinction massive qui semble désormais en cours nécessitera des moyens plus créatifs de coexister aux côtés des plantes et des animaux sauvages. Une nouvelle étude souligne l’efficacité de certaines de ces approches en examinant les terres gérées par les autochtones.

«Nous montrons très fortement que, du point de vue de la biodiversité en termes de richesse en espèces, les terres gérées par les autochtones sont au moins comparables aux aires protégées», explique le biologiste Richard Schuster de l’Université Carleton. Et dans certains endroits, ils dépassent de loin les parcs et les réserves – même si les communautés autochtones peuvent utiliser les ressources de leurs terres en chassant ou en se nourrissant.

Schuster et son équipe ont analysé plus de 15 000 zones en Australie, au Brésil et au Canada. Ils ont constaté que la diversité totale des oiseaux, des mammifères, des amphibiens et des reptiles était la plus élevée sur les terres gérées ou cogérées par des groupes autochtones, tandis que les emplacements sélectionnés au hasard sans protection formelle étaient les moins riches en biodiversité. En ce qui concerne les espèces menacées en particulier, les terres indigènes ont obtenu un score légèrement plus élevé que les terres protégées sur la richesse globale des espèces au Brésil et au Canada, ainsi que plus élevé pour les amphibiens et les reptiles menacés en Australie, les mammifères au Brésil et les oiseaux et les reptiles au Canada. Les résultats ont été publiés en novembre dernier dans Environmental Science and Policy.

Chaque pays a une géographie, un climat et une histoire de colonisation différents. Pourtant, remarquablement, selon Schuster, le meilleur indicateur de la diversité des espèces est de savoir si une zone donnée a été gérée par une communauté autochtone. Il souligne que des pratiques telles que la chasse, la pêche et la recherche de nourriture durables, ainsi que le brûlage dirigé, sont plus susceptibles de se produire dans ces zones. Don Hankins, écologiste à la California State University, Chico, qui est membre de la nation indigène des Plaines Miwok et n’était pas impliqué dans l’étude, est d’accord. «Il y aura probablement plus de lien avec la terre», dit-il, «et une utilisation de la terre pour les choses qui s’y trouvent, par rapport à un parc national.»

«Il est vraiment important d’écouter les gens qui vivent sur la terre et de les faire conduire les efforts d’intendance à l’avenir», dit Schuster, ajoutant que le partenariat avec les communautés autochtones peut permettre aux pays du monde de mieux atteindre un large éventail d’objectifs de conservation: « Nous avons vraiment besoin de toute l’aide que nous pouvons obtenir en tant que communauté mondiale pour éviter la crise d’extinction à laquelle nous sommes confrontés en ce moment. »