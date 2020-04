MÉTAUX PRÉCIEUX – L’or monte à un maximum d’une semaine en raison des attentes de relance des banques centrales

Par Brijesh Patel 23 avril (.) – Les prix de l’or ont atteint un plus haut d’une semaine jeudi, sur les attentes de nouvelles mesures de relance des banques centrales pour limiter les dommages économiques du coronavirus, tandis que la plupart des pays s’étendent leurs mesures de confinement pour limiter leur propagation. * À 11 h 11 GMT, l’or au comptant a augmenté de 1% à 1 730,32 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américain ont progressé de 0,5% à 1 747,50 $. * “L’or est en hausse parce que le coût d’opportunité de la possession de lingots devient attractif. Vous pouvez imprimer de la monnaie, mais pas de l’or, il y a des limitations d’approvisionnement”, a déclaré Xiao Fu, analyste chez Bank of China International. * “Au cours de la semaine prochaine, il y aura quelques réunions de la banque centrale et elles pourraient libérer un nouvel allégement de l’argent. Dans cette situation, les investisseurs recherchent des actifs relativement sûrs”, a-t-il ajouté. * L’or a tendance à bénéficier de mesures de relance importantes de la part des banques centrales, car il est perçu comme une couverture contre l’inflation et la dévaluation des devises. * “L’or pourrait être un pari plus sûr face à l’affaiblissement des marchés boursiers, couplé à des taux réels négatifs et à une relance budgétaire et monétaire continue qui devrait donner un nouvel élan au métal précieux”, ont déclaré les analystes de FXTM dans une note. * “Nous nous attendons à ce que l’or dépasse le sommet de 1 925 $ l’once en 2011 dans les prochains mois”, ont-ils ajouté. * Dans les autres métaux précieux, le palladium a gagné 1%, à 1 957,30 $ l’once; le platine a augmenté de 0,4% à 760,73 $; et l’argent s’est amélioré de 0,8% à 15,28 $. (Édité en espagnol par Carlos Serrano)