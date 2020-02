Meteor frappe beaucoup plus que prévu

Publié à l’origine en février 1960

Crédit: Scientific AmericanAdvertisement

«Des enquêtes récentes sur l’espace voisin ont mis en évidence le fait que la vie sur terre est protégée par l’atmosphère. La mort d’un «coup de météorite» pourrait être un verdict non rare du coroner si la verrière protectrice de l’atmosphère n’était pas étendue au-dessus de nos têtes. Au cours des 13 dernières années, j’ai déployé des efforts pour obtenir une mesure directe des retombées météorologiques. Mes échantillons de poussière météoritique et de sphérules cosmiques proviennent des sommets de hautes montagnes éloignées de la civilisation industrielle et du fond de l’océan. Les données montrent maintenant que le matériel météoritique descend sur terre en quantité beaucoup plus importante (environ cinq millions de tonnes par an) que les estimations précédentes. —Hans Pettersson ”

—Américain scientifique, février 1960

Plus de joyaux des 175 premières années de Scientific American peuvent être trouvés sur notre page anniversaire brillante.

Lisez ceci

Bulletin

Scientific American Space & Physics est un résumé des histoires les plus importantes sur l’univers et au-delà

Abonnez-vous maintenant!