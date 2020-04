Mexicana Volaris annonce une nouvelle réduction de sa capacité de vol

MEXIQUE, 31 mars (.) – La compagnie aérienne mexicaine à bas prix Volaris a annoncé une réduction supplémentaire temporaire de sa capacité de vol résultant de la déclaration du pays d’une urgence sanitaire en raison de l’augmentation des cas de coronavirus.

Volaris, qui a signalé la semaine dernière une baisse de près de 50% de ses opérations en raison des effets de l’épidémie dans le secteur, a déclaré que pour le mois d’avril, elle réduira encore ses capacités de 80% par rapport à ce qui a déjà été annoncé.

Jusqu’à présent, le pays d’Amérique latine enregistre 1 215 cas confirmés et 29 décès liés à l’épidémie, qui s’étend sur plus de 20 pays et menace de déclencher une profonde récession mondiale.

(Rapport d’Adriana Barrera et Noé Torres)