Mexico ferme ses locaux commerciaux pour lutter contre le coronavirus

MEXIQUE, 22 mars (.) – Le maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, a ordonné de fermer, à partir de lundi, les locaux commerciaux de la ville peuplée, tels que les cinémas, théâtres, discothèques et églises, l’une des mesures les plus sévères pour prévenir la propagation du coronavirus, une épidémie qui a fait 251 personnes infectées et deux décédées dans le pays.

Jusqu’à présent, la capitale mexicaine et le gouvernement fédéral n’ont fait qu’annoncer la suspension des classes scolaires et recommandé une distanciation sociale, des actions fortement critiquées pour leur insuffisance à ralentir la progression de l’épidémie qui a mis la Chine et l’Europe sur la touche. [nL1N2BE03B]

“Nous cherchons à créer toutes les conditions pour que, avec la fermeture maximale des activités, nous ayons le moins de dégâts économiques pour les familles”, a déclaré Sheinbaum dimanche lors d’une conférence de presse.

“Si nous fermions absolument tout, il faudrait que ce soit pendant 15 jours, et on ne sait pas quel en serait l’effet”, a-t-il ajouté.

La mesure de fermeture concerne également les gymnases, les théâtres et les près de 200 musées de la capitale, une ville d’environ 22 millions d’habitants. Le responsable, allié du président Andrés Manuel López Obrador, a précisé que, jusqu’à nouvel ordre, les restaurants continueront d’être ouverts, mais que tous les événements publics et privés de plus de 50 personnes seront annulés.

Les transports publics, comme le métro de Mexico, continueront de fonctionner et ses utilisateurs – environ 1,6 million par jour – disposeront d’un gel antibactérien.

“Si nous prenons soin de nous, nous allons tous sortir de cette situation dès que possible”, a-t-il expliqué.

Mexico a signalé 45 cas positifs de coronavirus et un décès, étant l’entité fédérale qui accumule le plus de cas dans le pays.