Mexico s’est développée sur le marché du luxe, mais est toujours l’une des “moins chères” du monde

Selon le premier Rapport mondial sur la richesse et le mode de vie, faite par le banque suisse Julius Baer, la Mexico est l’une des villes les “moins chères” du monde en termes de segment des produits et services de luxe.

En même temps, la capitale mexicaine continue de croître sur ce marché exclusifEh bien, sur 28 villes évaluées dans le monde, Il était classé numéro 18 dans le classement.

Parmi les variables analysées par Julius Baer ils se rencontrent à partir de logement: maison d’habitation ou voitures; expérience de luxe: vols en première classe, nourriture et boissons; la mode: bijoux et vêtements; et bien-être: tels que les services de relaxation et de beauté.

Comme prévu, il existe de nombreuses disparités dans le prix des produits entre les villes.

Par exemple, des prix de l’immobilier résidentiel, Le CDMX se classe 27e sur les 28 villes évaluées. Le plus cher du classement est cet article est, globalement, Monaco; tandis que sur le continent américain est New York.

Selon la banque, cela s’explique notamment par le fait qu’au Mexique, certains obstacles bureaucratiques empêchent les étrangers d’acquérir des biens, ce qui doit être fait par l’intermédiaire de fiducies, ce qui décourage les achats et maintient les prix bas.

Aussi dans la capitale mexicaine, il est moins cher d’avoir des entraîneurs personnels (24 °), services de beauté (25 °) et services juridiques (25 °). Les villes les plus chères, respectivement, sont New York, Milan et Hong Kong.

Dans quels produits et services la ville de Mexico est-elle plus chère

Au lieu de cela, comme pour chaussures femme des marques de luxe, CDMX est la troisième ville la plus chère au monde, juste derrière Bangkok et Tokyo.

Aussi dans bijoux, occupant la quatrième placederrière Rio de Janeiro, Manille et Moscou; et en montres le septième, sous des villes comme New York, Los Angeles et Shanghai.

De la même forme, dans les grands vins, Mexico est la deuxième ville la plus chère, juste derrière, encore une fois, à Rio de Janeiro; Ceci malgré sa proximité avec des régions viticoles telles que Querétaro et Guanajuato.

Aussi, comme pour vols en classe affaires, la CDMX se classe septième, au-dessus de Vancouver et de New York.

Ainsi, en termes généraux, Mexico surpasse les villes comme Milan, Vancouver, Barcelone, Moscou, Istanbul et Francfort.

À cet égard, Beatriz Sánchez, président du Conseil exécutif des Amériques de Julius Baer, ​​a déclaré que Le Mexique progresse de plus en plus sur le marché du luxe, “usurpant la place du Brésil” dans la région.

La banque suisse indique que, alors que l’Amérique latine a affiché une croissance “faible” dans le secteur du luxe, “De nombreux observateurs considèrent le marché mexicain, évalué à plus de 3 milliards de dollars, comme le plus prometteur de la région”.

Le rapport ajoute que L’Amérique du Nord a des prix de service particulièrement élevés en raison des coûts de main-d’œuvre élevés, tandis que des taux d’imposition élevés font augmenter le prix des articles de haute qualité en Amérique latine.

Hong Kong est la ville la plus chère pour la consommation de produits de luxe. «Les politiques gouvernementales, les taxes, les prix des services et les fluctuations monétaires sont les principaux facteurs qui ont marqué les différences de prix entre les régions et les villes. Dans l’ensemble, la demande mondiale de luxe continue de croître régulièrement », a déclaré Julius Baer dans un communiqué.

Il convient de noter que les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis ont un impact sur la croissance économique de pays comme l’Inde et la Chine elle-même; Cependant, il n’y a pas de détérioration de la consommation de luxe.