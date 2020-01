Mexico “voyage dans le temps” avec une interdiction des sacs en plastique

Par Daina Beth Solomon et Sharay Angulo

MEXICO CITY, 4 janvier (.) – Une nouvelle interdiction de l’utilisation des sacs en plastique lancée à Mexico a recréé des scènes qui semblent tirées d’un voyage dans le temps, tandis que les fabricants locaux de ces emballages craignent qu’ils ne prennent fin Être obsolète

Cette semaine, le gouvernement de la capitale a interdit les sacs en plastique à usage unique à la suite des efforts déployés dans le monde entier pour protéger l’environnement, ce qui a déclenché des protestations de ceux qui les fabriquent.

“Nous devons retirer le plastique de circulation”, a déclaré Andrée Lilian Guigue, qui supervise l’interdiction au ministère de l’Environnement de Mexico, l’une des plus grandes métropoles du monde.

“Le plastique, comme les autres déchets qui endommagent la planète, se retrouve dans les ravins de la ville, se retrouve dans les forêts de la ville, (…) dans les espaces publics de la ville, et personne ne les ramasse”, a-t-il ajouté.

Le règlement, entré en vigueur le 1er janvier, interdit la vente ou la distribution de sacs en plastique qui ont inondé les magasins de détail, des magasins Walmart aux épiceries qui vendent des boissons gazeuses et des cigarettes.

L’association mexicaine de l’industrie des plastiques, Anipac, note que les quelque 20 millions de personnes vivant dans la capitale mexicaine et sa région métropolitaine utilisent environ 68 000 tonnes de sacs par an.

Les amendes infligées aux contrevenants aux nouvelles dispositions de la loi sur les immobilisations en matière de déchets solides qui limitent l’utilisation des sacs en plastique pourraient varier entre 42 000 pesos (2 220 dollars) et 170 000 pesos (8 987 dollars).

Gabriel Sánchez, qui vend des fruits et légumes sur un marché des capitaux, a déclaré que l’interdiction lui rappelait un temps avant que le plastique ne devienne bon marché et dominant.

“C’était un sac en papier pur dans les années 60 et au début des années 70 … Et nous revenons au papier, aux sacs, aux paniers, aux paniers …”, a-t-il déclaré. “Je pense que cela prendra du temps mais oui, les gens s’y habitueront.”

Des entreprises telles que l’unité Walmart au Mexique, la boulangerie Bimbo et le conglomérat Femsa ont convenu avec la ville d’offrir gratuitement des sacs réutilisables ce mois-ci, ainsi que d’explorer des moyens de réduire les emballages en plastique. Les producteurs de plastique insistent sur le fait que le plan coûtera des emplois et des bénéfices dans une industrie qui a déjà du mal à s’adapter à une mosaïque de réformes à travers le pays, tout en pressant les législateurs de promulguer une loi fédérale qui normalise les règles et permet les échanges réutilisable et plus épais.

“La solution serait, plutôt que d’interdire, de réglementer les sacs”, a déclaré Aldimir Torres, président d’Anipac, qui représente au moins 141 entreprises dédiées à la fabrication de sacs et films plastiques, qui génèrent environ 8 270 emplois.

À l’échelle nationale, l’industrie des plastiques génère environ 30000 millions de dollars par an, mais a été réduite d’au moins 1,2% en 2019, en partie en raison de nouvelles interdictions plastiques dans plusieurs États et municipalités du Mexique, selon Anipac.

Le gouvernement de la capitale estime que la solution pourrait être des sacs compostables, faits d’un matériau mince qui se décompose facilement dans des installations industrielles spéciales.

Mais José del Cueto, porte-parole d’Inboplast, une association d’entreprises qui fabriquent des sacs qu’ils décrivent comme plus durables, a déclaré que la fabrication de ce type spécifique de sacs nécessiterait des matériaux coûteux importés d’Europe ou de Chine.

Le secteur préconise un modèle similaire à celui utilisé en Californie, qui a interdit les sacs en plastique en 2014, mais autorise les sacs en plastique épais qui peuvent être utilisés plusieurs fois et incorporer un certain pourcentage de matériaux recyclés.

(1 dollar = 18,9170 pesos mexicains)

(Rapport de Sharay Angulo et Daina Beth Solomon, rapport supplémentaire de Josué González.)