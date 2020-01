Mexique: Cañeros obtient son dernier billet pour les demi-finales dans le Pacifique

Jesús Arredondo a secoué un seul remorqueur en haut du neuvième pour égaler le match, Josuán Hernández a frappé un autre producteur dans le même épisode et Los Cañeros de Los Mochis a vaincu les Charros de Jalisco vendredi 4-3. Avec le triomphe, les Cañeros ont remporté la série 4-3 et ont obtenu le dernier billet pour les demi-finales de la Ligue mexicaine du Pacifique.

Daniel Duarte (1-0) a retiré une manche vierge pour remporter le match, tandis que l’inverse est allé au record de Dustin Crenshaw (0-1), puni de deux points et de quatre coups sûrs en deux manches.

Los Cañeros affrontera les Tomateros de Culiacán dans une des demi-finales. L’autre traversée correspondait au Yaquis de Ciudad Obregón et au Cerf de Mazatlan.

Les Sharks de La Guaira, les Eagles de Zulia et les Cardinals de Lara ont assuré leur place en demi-finale de la Ligue vénézuélienne de baseball en finalisant leur série respective. Navegantes del Magallanes et Caribes de Anzoátegui définiront la quatrième place dans un duel de bris d’égalité samedi.

À Maracaibo, un brillant départ d’Alexis Candelario a conduit les Eagles of Zulia à une victoire 1-0 sur les Caraïbes d’Anzoátegui. Les Eagles ont remporté leur série au meilleur de sept par 4-2 et se sont qualifiés pour les demi-finales.

Candelario (1-1) a retiré six entrées vides de seulement trois coups sûrs pour gagner le match. L’inverse était le record de Francisley Bueno (0-2) après avoir concédé un point et sept coups sûrs en six manches.

Jairo Pérez a remorqué Yosmany Guerra avec un simple en quatrième manche, à la seule arrivée sur le plateau du match.

À Caracas, Omar Carrizales a brisé le tirage au sort avec un simple remorqueur au bas du sixième, et les Sharks de La Guaira ont gagné 2-1 contre les Lions pour se qualifier pour les demi-finales après avoir remporté la série 4-2.

La victoire revient à Julio Pinto (1-0), qui retire une entrée vierge en relève. Yoimer Camacho (1-1) a porté la défaite en permettant la course décisive en un épisode.

A Barquisimeto, Luis Jiménez a frappé un simple en fin de huitième manche pour pousser le tirage au sort et Yordanis Linares a profité d’une erreur du voltigeur Jay Austin sur le même jeu pour marquer dans la victoire des cardinaux de Lara 2-1 sur les Magellan Navigators. Les Cardinals sont en demi-finale.

Yepson Gómez (1-0) a retiré le seul frappeur qu’il a affronté et a profité de la réaction à l’offensive de ses coéquipiers pour remporter le match. La défaite est allée au record de Robert Zárate (0-2) après avoir accordé deux courses et huit incontestées en sept épisodes et un troisième.

Yariel González a répondu en frappant en tant qu’émergente au bas de la neuvième manche et a connecté un simple producteur à deux scores pour inverser un désavantage et donner aux Indiens Mayagüez une victoire atroce 2-1 sur les Carolina Giants, avec lesquels ils ont fait match nul 2 -2 sa meilleure série de sept pour une passe à la série finale du circuit.

Eric Stout, le partant des Indiens, est parti sans décision après avoir lancé six manches d’un seul point et sept coups sûrs, et la victoire a été remportée par Yacksel Ríos (1-0) grâce à un relancé de deux manches sans permettre les points.

La défaite est allée au record de Ramesis Rosa (0-1), secoué avec deux scores et quatre coups sûrs dans un épisode de travail pour les Giants, qui a gâché le début remarquable de sept manches blanches avec trois coups sûrs de leur premier Hector Santiago.

En finale, le vainqueur de la série affrontera les Santurce Cangrejeros, déjà classés.

Junior Lake a connecté un simple remorqueur au bas de la 12e manche pour laisser les Lions des élus sur le terrain et donner aux Eastern Bulls une victoire spectaculaire de 9-8 qui les met à un pas de l’obtention de leur billet de série Finale de la Ligue Dominicaine de Baseball.

Anthony Carter (2-0) a retiré une entrée vierge en relief pour remporter le match. Carlos Pimentel (0-1) a porté la défaite après avoir accordé la différence de course en une manche et un tiers de performance.

Rubén Sosa a connecté 5-2 avec deux produits et deux marqués, tandis que Peter O’Brien a ajouté un simple remorqueur à deux points pour les vainqueurs.

À Saint-Domingue, l’ancien joueur de la Ligue majeure Carlos Gómez a connecté 5-3 avec cinq produits, et les Eagles de Cibaeñas ont écrasé les Tigres del Licey 9-3.

Salvador Justo (1-0) a lancé une manche vierge et un troisième en relève pour remporter le match, et Jake Paulson (0-2) l’a perdu, puni de trois scores et de quatre coups sûrs en une troisième manche.

Avec quatre matchs à jouer dans le tournoi à la ronde qui accorde deux passes à la série finale, Toros del Este est premier avec une marque de 10-4, suivi par Tigres del Licey (7-7), Águilas Cibaeñas (6-8) et Leones des élus (5-9).