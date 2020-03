Mexique / États-Unis – Le Mexique et les États-Unis conviennent de maintenir une “coordination étroite” pour la gestion de la frontière commune

MADRID, 5 mars (PRESSE EUROPE) –

Des représentants “de haut niveau” des gouvernements mexicain et américain se sont réunis mercredi dans la capitale mexicaine où ils ont convenu de maintenir une “coordination étroite” pour la gestion de la frontière commune.

“Les deux pays se sont engagés à poursuivre leur étroite coordination sur les questions bilatérales de la plus haute importance, telles que la promotion de la circulation légitime des biens et des personnes, la promotion de la sécurité publique et la lutte contre la criminalité transnationale”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Mexicain dans une déclaration.

Les délégations ont concrétisé leur engagement dans le «Processus d’administration de la frontière au 21e siècle», qui fournit le cadre «pour promouvoir la frontière commune en tant que région compétitive et sûre tout en soulignant son rôle clé pour le développement économique et de bien-être “des deux pays.

Ils ont également adopté les «plans d’action», qui guideront les travaux bilatéraux axés sur la modernisation et l’extension des ports d’entrée à la frontière commune, la facilitation des échanges et des flux de passagers entre les pays et le renforcement de la coopération en matière de sécurité public dans la région frontalière. “

Plus précisément, “ils se sont engagés à poursuivre l’excellente collaboration bilatérale dans le domaine des infrastructures frontalières, dont les résultats sont illustrés par la conclusion récente du projet d’expansion du port d’entrée El Chaparral-San Ysidro, le port foncier touristique le plus utilisé en l’hémisphère occidental. “

Ils ont également convenu qu ‘”en 2020, ils auront pour tâche de poursuivre la mise en œuvre de stratégies à faible coût et à fort impact qui simplifient les inspections douanières et d’immigration et réduisent les temps d’attente, tels que les” programmes communs d’inspection des cargaisons et des voyageurs fiables en Amérique du Nord. “

Ils ont également décidé de “renforcer la coopération pour l’échange d’informations sur la sécurité publique et de mener des activités coordonnées plus efficaces axées sur la violence et la prévention du crime dans la région frontalière”.

La réunion, à laquelle ont participé le sous-secrétaire pour l’Amérique du Nord du ministère mexicain des Affaires étrangères, Jesús Seade, et le sous-secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, James McCament, fait partie du comité exécutif bilatéral Mexique-États-Unis pour l’administration des la frontière au 21e siècle.

La diplomatie mexicaine a expliqué que la frontière du 21e siècle “est un mécanisme de coopération bilatérale qui a clairement pour objectif d’améliorer la sécurité aux frontières et de promouvoir la compétitivité économique de l’Amérique du Nord”. Son comité exécutif tient des réunions plénières chaque année.