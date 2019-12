Mexique: le gouvernement exempte Bartlett de toute accusation de corruption

Le secrétariat a examiné 33 plaintes anonymes dans lesquelles l'homme politique, l'un des personnages les plus interrogés du gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador, était accusé d'avoir une fortune 16 fois plus grande que celle déclarée, ce qui représente officiellement plus de 2,5 millions de dollars, basé principalement sur un empire immobilier de 25 propriétés, alors qu'il n'en avait déclaré que 5.