Mexique – Le Mexique soutient la candidature de l’Équatorienne María Espinosa au poste de Secrétaire générale de l’OEA

MADRID, 13 mars (EUROPA PRESS) –

Le ministère des Affaires étrangères du Mexique a approuvé ce vendredi la candidature de l’Équatorienne María Fernanda Espinosa au Secrétariat général de l’Organisation des États américains (OEA) car elle représente le “consensus” dans la situation actuelle de division dans la région et Elle est également en phase avec les politiques féministes du nouveau gouvernement mexicain, car elle est une femme “ayant fait ses preuves en faveur de l’égalité des sexes”.

Espinosa a été la première femme latino-américaine à présider l’Assemblée générale des Nations Unies entre 2018 et 2019, auparavant ministre de la Défense pendant un an en 2007 et des affaires étrangères en Équateur entre 2012 et 2014.

La sous-secrétaire aux Affaires multilatérales et aux Droits de l’homme du Mexique, Martha Delgado Peralta, a souligné que la candidature d’Espinosa est la première pour une femme de l’OEA, donc “il est indispensable” si vous voulez “de promouvoir la rupture de ce plafond de verre “selon un communiqué du ministère mexicain des Affaires étrangères.

Pour sa part, Espinosa a remercié les autorités mexicaines d’avoir soutenu sa candidature et a souligné la nécessité du multilatéralisme “comme le meilleur moyen de poursuivre la dissidence politique naturelle dans la région”, coïncidant, at-il dit, avec “la longue tradition de la diplomatie mexicaine en faveur de la promotion du consensus international. “

La nomination du nouveau directeur à la tête de l’OEA sera annoncée le 20 mars lors d’une assemblée générale à laquelle les 34 pays qui participent seront présents et où le lauréat devra obtenir au moins 18 soutiens.

L’actuel Secrétaire général est l’Uruguayen Luis Almagro, qui a accédé à ce poste en 2015. Bien que son mandat se termine cette année, plusieurs membres de l’organisation lui ont témoigné leur soutien public, comme la Bolivie, le Brésil, la Colombie ou les États-Unis.