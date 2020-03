Mexique.- Le Sénat mexicain approuve une proposition visant à légiférer sur le cannabis à des fins médicales et récréatives

MADRID, 5 mars (PRESSE EUROPE) –

Les commissions de la justice, de la santé et des études législatives du Sénat mexicain ont approuvé mercredi une proposition de légiférer en faveur de la consommation de cannabis à des fins médicales, récréatives et industrielles.

Le document a été approuvé par 26 voix pour, sept contre et huit abstentions et inclut la possibilité de posséder jusqu’à 28 grammes de marijuana, au lieu des cinq actuels, et de planter jusqu’à 20 plantes à des fins thérapeutiques après avoir demandé un permis spécial

La proposition comprend également la création d’une loi pour la réglementation du cannabis, ainsi que plusieurs réformes et annexes pour intégrer cette nouvelle législation dans la loi générale sur la santé et le code pénal.

Cette approbation devra désormais être discutée et revue en plénière de la Chambre haute, comme certains sénateurs l’ont souligné, comme le rapporte le journal mexicain «El Universal».

POSITIONS TROUVÉES

S’il existe un certain consensus sur l’usage médical et thérapeutique de la marijuana, ce n’est pas le cas par rapport à son usage récréatif, dont les partisans soutiennent que l’objectif n’est pas tant de promouvoir sa consommation, “mais sa régulation au sein du marché noir”.

Cependant, du Parti d’action nationale (PAN), ils ont fait valoir que la réglementation du cannabis ne réduirait pas la violence et la possibilité d’apporter des drogues aux jeunes.

Ceux qui ont opté pour l’abstention, comme le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), ont expliqué que même s’ils étaient en faveur d’une réglementation à cet égard, le document qui avait été soumis devait être réélaboré.