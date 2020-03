Mexique – López Obrador félicite les femmes qui se sont rendues au 8M et souligne le respect du gouvernement pour la liberté d’expression

MADRID, 10 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a félicité lundi les femmes qui se sont rendues dimanche 8 mars aux manifestations qui ont eu lieu dans tout le pays pour la Journée internationale de la femme et a souligné le respect du gouvernement de droite. des citoyens à exprimer librement leurs opinions.

“Je tiens à féliciter les femmes qui ont participé au mouvement hier lors de la commémoration de la Journée internationale de la femme”, a déclaré le président mexicain lors de sa comparution ce lundi au siège du gouvernement mexicain.

En ce sens, López Obrador a voulu “rendre hommage aux responsables de la prévention de la violence”, à l’égard des policiers qui, a-t-il souligné, “ont résisté aux provocations”, mais “ne sont pas tombés dans le piège. “

Cependant, et malgré le fait que le président ait expliqué que “même certains ont été blessés”, il a également souligné le caractère pacifique de la journée, à l’exception de “cas très isolés à Mexico”.

À son tour, le président mexicain a assuré que, vis-à-vis des personnes qui “ont agi de manière excessive” lors de la mobilisation du 8M, “aucune action ne devrait être menée”, car du gouvernement, a-t-il dit, ce n’est pas voulu ” que ce mouvement soit utilisé comme prétexte “, qui a plusieurs” arêtes “.

D’un côté, “c’est un mouvement de femmes qui luttent légitimement pour leurs droits et contre la violence et les féminicides”, mais il y en a un autre qui est contre le gouvernement et veut “échouer”, a-t-il déploré.

“Il n’y a pas eu de répression, on ne peut pas parler aujourd’hui d’un État répressif”, a déclaré López Obrador, qui a souligné le respect que son gouvernement a pour le droit de tous les citoyens d’exprimer librement leurs idées. “Nous respecterons toujours les droits à la libre manifestation des idées”, a-t-il déclaré.

“Les Mexicains ne seront pas réprimés. Les forces publiques, l’armée, la marine et la police ne seront pas utilisées pour réprimer le peuple. Il faut garder cela à l’esprit”, a insisté le président.

La journée du 8 mars au Mexique a servi de préambule à la grève convoquée ce lundi par les mouvements et groupes féministes pour dénoncer l’augmentation prononcée des féminicides et des violences faites aux femmes qui se sont produites dans le pays au cours des cinq dernières années. années