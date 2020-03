Mexique – López Obrador souligne à la veille de 8M qu’il a été “toujours à l’avant-garde de la défense des droits de l’homme”

MADRID, 5 mars (PRESSE EUROPE) –

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, à la veille de la Journée internationale de la femme, a une nouvelle fois souligné aux médias qu’il “a toujours” été “au premier plan de toutes les questions de justice et de défense des droits de l’homme. “.

Devant la presse, le président du Mexique a assuré d’être “trempé” dans les questions de genre et d’être “expert”, car il a “une communication permanente avec le peuple” et recueille, a déclaré “les sentiments des femmes et du peuple tout entier”. “.

“Je suis toujours au niveau du sol et j’ai cette immense joie de recueillir les sentiments des gens et nous allons le 8 mars pour avoir une loi pour commémorer la Journée de la femme.”

Lors de sa comparution hebdomadaire devant les médias, López Obrador a maintenu un dialogue avec la militante Frida Guerrero, qui a exigé des politiques plus grandes et meilleures contre la violence à l’égard des femmes au Mexique.

“Je ne suis pas fâché qu’il s’interroge sur la question du genre. Je n’ai pas de problème de conscience. J’ai toujours été à l’avant-garde dans toutes les questions de justice et de défense des Droits de l’Homme, même depuis 40 ans, alors qu’elle n’existait pas encore” la Commission nationale des droits de l’homme “, a-t-il dit.

“Chaque jour, nous discutons de la question. Nous savons ce qui se passe dans le pays et nous travaillons pour instaurer la paix et la tranquillité”, a déclaré le président mexicain, selon le journal ‘El Universal’.

UNE CHAQUE DIX FEMMES TUÉES EST UNE FILLE

La Commission de la justice a expliqué qu’entre 2015 et septembre 2019, 3 488 fémicides ont été commis, soit une augmentation de 175,6%, ce qui représente une tendance “alarmante” à la violence contre les femmes, selon le Système national de sécurité publique.

Selon le bilan annuel de 2019 préparé par le Réseau pour les droits des enfants au Mexique, une femme sur dix tuée dans le pays est une fille.

En ce sens, ils montrent également qu’au cours des sept premiers mois de 2019, la mortalité des filles et des adolescents de moins de 14 ans a augmenté de 13,5% par rapport à 2018.

LES SÉQUENCES DES FEMMES AUGMENTENT DE 24%

L’organisation Stop the Kidnapping a publié le mois dernier un rapport dans lequel 1887 enlèvements ont eu lieu l’année dernière, dont 410 ont été victimes de femmes, ce qui représente une augmentation de 24% par rapport à 2018.

Stop the Kidnapping a expliqué que 90% des femmes kidnappées ont subi des violences sexuelles pendant leur privation de liberté.

Les États du pays où ce type de crime contre les femmes a été le plus enregistré étaient Veracruz, avec 147; État de Mexico, 103; et Mexico, 76.