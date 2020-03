Mexique.- Menaces de mort et attaques entre journalistes et blogueurs lors d’une conférence de presse de López Obrador

MADRID, 6 mars (EUROPA PRESS) –

Les journalistes et blogueurs qui ont assisté à la conférence de presse de ce vendredi que le président mexicain Andrés Manuel López Obrador donne une altercation quotidienne qui a conduit à des poussées, des attaques et des menaces de mort entre eux.

Selon les informations du journal local “El Universal”, le blogueur Paul Velázquez aurait souhaité que la journaliste Isabel González “reçoive un coup de feu”. La journaliste a profité de son tour à la fin de la conférence de presse pour demander précisément au président la “protection” contre de telles menaces.

López Obrador, pour sa part, a appelé à “la paix et l’amour” et a demandé aux parties de se réconcilier. “Je condamne tout type d’agression. Tous, tous les types d’agression qui se produisent quel qu’en soit le type, c’est plus, c’est de la violence. Ce que je veux c’est rechercher une réconciliation, vous pouvez, pourquoi ne pas nous pardonner?”, Il l’a affirmé.

Sinon, a-t-il déploré, il continuera à “promouvoir ce genre de chose, ce qui n’est pas agréable du tout”. “Je comprends que cela affecte, je comprends que cela affecte personnellement, mais aussi par respect pour les gens qui nous voient, les gens, les gens (je demande) que nous ne combattons pas ici de cette façon”, a-t-il déclaré.

Il a également demandé aux parties que “s’il n’y a pas de réconciliation, allez aux instances judiciaires et ministérielles”. “L’amour et la paix ici. À l’extérieur dans les réseaux et dans la rue, la liberté absolue, mais ici, la paix et la tranquillité”, a-t-il souligné.

Le président a garanti la sécurité de toutes les femmes et de tous les hommes qui couvrent sa conférence au Palais national et a considéré comme une bonne idée de créer un code d’éthique pour les représentants des médias couvrant les informations présidentielles.

“C’est une journée noire pour les femmes qui couvrent la présidence. J’ai été victime d’un acte d’incitation à la haine et à la violence de la part d’une personne à côté de moi”, a déclaré Gonzalez un peu plus tôt.

Les blogueurs mexicains qui assistent aux conférences de presse dites de “matin” maintiennent généralement une position plus proche de López Obrador, tandis que les journalistes critiquent davantage le gouvernement.