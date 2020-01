Mexique: un groupe d’autodéfense a une troupe d’enfants armés

MEXIQUE (AP) – Un groupe d’autodéfense du sud du Mexique a présenté publiquement mercredi une troupe composée de 19 enfants armés et masqués qui ont été recrutés comme “police communautaire”.

Les enfants semblent avoir entre 8 et 15 ans et ils portaient des fusils et des fusils de chasse. Certains des plus jeunes portaient des bâtons au lieu d’armes.

Ils ont tiré sur la cible sur une route de la municipalité d’Alcozacán, dans l’État de Guerrero. Vendredi dernier, dans une communauté voisine, un groupe local de trafiquants de drogue a tué 10 hommes et brûlé la plupart des corps.

Le groupe fait partie du Coordonnateur régional des autorités communautaires-peuples fondateurs (CRAC-PF). Depuis les années 90, la police communautaire est responsable d’une grande partie du travail de sécurité dans les communautés autochtones éloignées où la police s’aventure rarement.

Bien que la police communautaire soit censée lutter contre les délits mineurs tels que les combats et l’intoxication du public avec les sanctions traditionnelles autochtones telles que l’arrestation temporaire ou le service communautaire, en plus des amendes, elle a été traînée pour combattre les trafiquants de drogue.

Le chef de la police communautaire, Bernardino Sánchez Luna, a déclaré que les enfants sont nécessaires parce que la Garde nationale mexicaine n’a pas aidé à protéger leur peuple contre les attaques des groupes armés.

“28 compagnons sont tombés en seulement un an”, laissant 66 enfants sans père, a déclaré Sánchez Luna dans une vidéo de l’événement publiée sur les réseaux sociaux.

Sánchez Luna a déclaré que les enfants de moins de 12 ans reçoivent uniquement une formation, mais ceux entre 12 et 15 ans peuvent déjà commencer à surveiller leurs villages. Il a ajouté que si les enfants ne portaient pas d’armes, ils seraient kidnappés par des groupes criminels.

Il a déclaré que de nombreux enfants ne pouvaient pas poursuivre leurs études au-delà de l’école primaire, car ils avaient très peur de quitter leur communauté pour se rendre au lycée le plus proche.

Les groupes d’autodéfense combattent l’organisation criminelle violente connue sous le nom de Los Ardillos, à laquelle le massacre de vendredi est attribué.

Le gouvernement de l’État de Guerrero a condamné à la fois les meurtres et l’utilisation de mineurs pendant le conflit.

“Il y a un appel attentif à la police communautaire du CRAC-PF pour respecter, selon la loi, les droits humains des mineurs”, a déclaré le gouvernement de l’Etat dans un communiqué.

La violence liée à la drogue a atteint un tel degré que des milliers de personnes ont été forcées de quitter leurs communautés éloignées dans tout l’État.