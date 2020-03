Mexique – Une fusillade entre des criminels présumés et la police mexicaine à Jalisco a fait au moins neuf morts

MADRID, 7 mars (PRESSE EUROPE) –

Une fusillade vendredi dans la municipalité de San Pedro Tlaquepaque, dans l’État de Jalisco, entre des criminels présumés et des policiers au Mexique a fait au moins neuf morts, dont deux agents et deux blessés, selon La presse mexicaine en a informé.

Plus précisément, une opération dans le domaine du vol de véhicules du parquet de Jalisco a déménagé dans la ville dans le cadre d’une enquête. À leur arrivée, ils ont reçu des coups de feu.

Le gouverneur de Jalisco, Enrique Alfaro, a confirmé la mort des deux agents et a présenté ses “plus sincères condoléances” aux membres de sa famille. “Il y a quelques heures, deux collègues du procureur de Jalisco ont perdu la vie en faisant leur travail”, a-t-il déclaré dans son compte sur le réseau social Twitter. De la même manière, le parquet de Jalisco s’est associé à la “peine qui envahit les proches” des agents décédés.

En plus des deux agents, un civil de 43 ans qui n’avait aucun lien avec les événements est décédé au milieu des tirs croisés. De plus, selon les autorités, six personnes sont décédées, cinq hommes et une femme, qui se trouvaient dans la ferme d’où les policiers ont été abattus, sans doute privés de leur liberté. Un enfant et une femme âgée ont également été blessés lors de l’échange de coups de feu, qui a duré plusieurs minutes.

Des hélicoptères du bureau du procureur de Jalisco et du poste de police de Guadalajara recherchent les coupables, qui ont fui les lieux à cause des toits des maisons voisines. Jusqu’à présent, aucun détenu n’a été signalé.