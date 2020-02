Miami est déjà plongée dans la fête autour du Super Bowl | Réseaux sociaux sportifs

Alors que les joueurs des 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City se préparent à jouer la finale de l’American National Football League (NFL) dimanche, les résidents et les visiteurs de Miami (Floride) apprécient déjà les événements et les extravagances Autour de cet événement.

Les autorités estiment que la population du cœur de la ville, d’environ 150 kilomètres carrés et un demi-million d’habitants, a augmenté de 20% ces jours-ci en raison du grand nombre d’événements publics et privés organisés autour de la fête et qui ont attiré un grand nombre de visiteurs.