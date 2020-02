Miami est la ville côtière “la plus vulnérable” du monde

Les deux prochaines décennies de la Floride pourraient être plus perturbatrices que n’importe quelle période de son histoire car le changement climatique menace le littoral de 8 500 milles de l’État et ronge son économie de 1 billion de dollars.

Une nouvelle modélisation par Resources for the Future, un groupe de réflexion économique non partisan, révèle que des «inondations de 100 ans» pourraient se produire toutes les quelques années plutôt qu’une fois par siècle dans de nombreux endroits, mettant en danger 300 000 maisons supplémentaires, 2 500 miles de routes, 30 écoles et quatre hôpitaux.

Miami deviendra également “la grande ville côtière la plus vulnérable du monde”, a déclaré RFF, avec des centaines de milliards de dollars d’actifs sous les attaques des vents, des ondes de tempête, des inondations côtières et de l’élévation du niveau de la mer.

«Le nombre considérable de personnes qui ressentiront des impacts climatiques directs au cours de leur vie est très, très important, et cela montre pourquoi des politiques publiques sont nécessaires dès maintenant pour commencer à réduire les risques», a déclaré Daniel Raimi, associé de recherche principal chez RFF et chargé de cours à la Gerald R. Ford School of Public Policy de l’Université du Michigan.

Les résultats, présentés dans un rapport riche en graphiques de 70 pages, s’appuient sur les travaux du Climate Impact Lab, un consortium de scientifiques, d’économistes et d’autres universitaires travaillant à mesurer les coûts réels du changement climatique mondial. Les projections d’impact sont basées sur trois scénarios climatiques différents – «modéré», «supérieur» et «extrême» – associés aux futures émissions de gaz à effet de serre.

Le rapport examine également diverses prescriptions politiques qui aideront à réduire ces risques, y compris les mécanismes de tarification du carbone pour aider les États-Unis à passer d’une énergie à forte intensité de carbone et de carburants de transport à des alternatives plus propres.

«La lutte contre le changement climatique a des coûts initiaux», ont déclaré Raimi et ses co-auteurs Amelia Keyes et Cora Kingdon. «Mais ne pas faire face au changement climatique? Ces coûts seront probablement beaucoup plus élevés et durables. »

Alors que les impacts du changement climatique incontrôlé seront répandus en Floride, ses principales villes porteront un fardeau plus lourd en raison de leurs populations et densités plus élevées.

Le comté de Miami-Dade et la région de Tampa Bay ressentiront certains des plus grands effets de la montée des mers, par exemple, qui devraient gagner entre 8 et 12 pouces d’altitude d’ici 2040. Près d’un demi-million de Floridiens vivant à moins de 3 pieds au-dessus les niveaux d’eau actuels pourraient subir des inondations régulières, ont déclaré des experts, menaçant 145 milliards de dollars de valeur immobilière.

Certaines parties des Keys de Floride, déjà confrontées à des inondations chroniques dues aux marées royales et aux tempêtes modestes, devront peut-être être abandonnées, a indiqué RFF. Le Florida Panhandle, longtemps considéré comme moins vulnérable au réchauffement climatique, verra en fait certains des mêmes impacts que d’autres régions, a déclaré Raimi.

«Plusieurs attractions touristiques majeures, notamment les Everglades, le parc national de Biscayne et Miami Beach, sont en grande partie situées sur des terres à moins de trois pieds au-dessus de la ligne des hautes eaux et pourraient devenir définitivement submergées d’ici la fin du siècle», déclare RFF.

L’analyse examine également les changements climatiques et les taux de mortalité en Floride. Dans un scénario d’émissions modérées, les effets du changement climatique pourraient causer 3,8 décès de plus par 100 000 habitants de Floride par an, soit environ 1 000 décès supplémentaires par an d’ici 2035.

Raimi a déclaré que la Floride avait fait des progrès significatifs sous la direction du gouverneur Ron DeSantis (R) pour préparer l’État aux conditions changeantes, mais l’immensité des risques de changement climatique de la Floride nécessitera des politiques nationales et même internationales pour éviter les pires impacts.

Il a déclaré que la plupart des réductions des émissions de gaz à effet de serre de l’État depuis 2000 provenaient des forces du marché, y compris le passage du charbon au gaz naturel par les services publics d’électricité.

Même si les émissions de carbone ont été rapidement réduites après 2020, les experts disent que des États comme la Floride verront toujours les impacts des ouragans plus forts, de la montée des mers et d’autres changements associés aux niveaux élevés existants de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

«Le changement climatique n’est pas une situation en noir et blanc. Ce n’est pas comme un astéroïde frappant la Terre », a déclaré Raimi. «Mais nous savons que nous allons subir des impacts majeurs. Il est important de savoir où nous sommes vulnérables afin de pouvoir prendre des décisions éclairées sur les solutions possibles. “

