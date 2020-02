Mica Viciconte a expliqué comment Fabián Cubero affecte son conflit avec Nicole Neumann: “Vivre stressé, triste”

Depuis ses débuts en Combat, en tant que leader de l’équipe verte, Mica Viciconte Il a donné plein d’échantillons pour être une femme d’armes à prendre. Par conséquent, au moment d’être interviewé dans The Show of the Show, le cycle qui mène Ulises Jaitt grâce à l’AM 1300 Radio La Salada, l’actrice n’a rien sauvé.

C’est que même s’il a assuré qu’il serait le compagnon de Nicole Neumann dans le panneau Nous le matin, le programme qui pilote Poulet Alvarez sur l’écran d’El Trece, le modèle était brutal au moment de défendre son partenaire, Fabián Cubero, au milieu d’une autre controverse de Haricot Avec la mère de ses filles.

“Je suis du côté de la femme, mais du côté de Fabian, je comprends les hommes. Il y a des femmes qui mentent et tu n’as pas à croire tout ce que tu vois. Cubero est une excellente personne », a-t-il déclaré, faisant référence au conflit entre l’ancien joueur de Velez et le top model.

“Je lui ai dit de rester calme qu’à long terme, tout se révélera. Au moment où nous sommes des femmes, tout ce qu’un homme dit est pour lui d’être tué », a ajouté l’un des panélistes de Mauvais, le cycle de conduite Moria Casán sur l’écran de l’Amérique.

«J’espère que cela se calmera. Nous voulons tous la même chose, que tout soit en paix. Il y a quelque temps, Fabi a perdu la voix et ce n’est pas parce qu’il a attrapé froid, mais parce qu’il a commencé à tout accumuler. Maintenant, un herpès est sorti. Tout le temps en direct stressé, triste. Ce qui se passe, c’est que les gens ne le voient pas », a-t-il ajouté concernant l’impact de cette situation sur son partenaire.

“J’ai une précaution et depuis le jour de mon arrivée je l’ai respectée. Au début, j’ai eu beaucoup de relations avec Fabi et tout ce qui l’entourait. Cela m’a fait avoir des frictions avec lui qui n’étaient pas bonnes pour la relation et là j’ai dit “Je ne veux rien savoir d’autre”, se souvient-il.

“Si vous avez besoin de conseils et que je peux vous les donner, tant mieux. La relation était bien meilleure. Ce n’est pas non plus que nous avons eu une crise », a ajouté Mica., qui, au-delà de faire partie d’un programme où l’on parle de spectacles, tente de mettre de côté tout conflit possible avec elle.

«Je suis panéliste et je n’ai pas besoin de générer. Ce n’est pas qu’ils vont me virer parce que je ne dis rien Dans le programme, je ne parle pas d’elle. Vous pouvez générer à partir de nombreux autres endroits », a-t-il conclu..