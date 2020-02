MICE Cold: une collaboration démontre le refroidissement par ionisation des muons

Les plans les mieux élaborés du MICE et des muons n’ont pas mal tourné: les physiciens de l’International Muon Ionization Cooling Experiment, ou MICE, ont atteint leur objectif de longue date de saper rapidement l’énergie des muons. Les muons sont des particules fondamentales qui, comme les électrons, possèdent une charge négative, mais elles sont plus de 200 fois plus lourdes. Les résultats, rapportés dans Nature le 5 février, sont la première démonstration du refroidissement par ionisation, une technique qui pourrait permettre aux chercheurs de contrôler les muons pour de futures applications de collisionneur. La réalisation «est exceptionnelle», explique Vladimir Shiltsev, physicien au Laboratoire national des accélérateurs de Fermi à Batavia, Illinois, qui n’était pas impliqué dans les nouveaux travaux. «Cela ouvre essentiellement un nouveau lieu de recherche.»

Actuellement, les physiciens des particules sont à la croisée des chemins. Les collisionneurs de particules existants tels que le Grand collisionneur de hadrons (LHC) au CERN près de Genève, n’ont pas généré les pistes d’une nouvelle physique qu’ils étaient censés produire. Bien que la découverte en 2012 du boson de Higgs au LHC ait confirmé des prédictions vieilles de plusieurs décennies sur la façon dont les particules fondamentales obtiennent leur masse, elle a laissé les physiciens les victimes de leur propre succès. Que ce passe t-il après? Pour atteindre des énergies plus élevées et inexplorées dans lesquelles de nouveaux phénomènes pourraient se manifester, les futurs collisionneurs de particules utilisant la technologie conventionnelle devront devenir de plus en plus gros et beaucoup plus chers. L’année dernière, une proposition concernant le futur collisionneur circulaire du CERN – un anneau de 100 kilomètres qui serait près de quatre fois plus grand que le LHC – a été critiquée pour son coût estimé à plus de 20 milliards de dollars.

“Si quelque chose est d’un coût prohibitif, de sorte que vous ne pourriez jamais espérer le construire, alors ce n’est pas comme cela que nous allons arriver là où nous voulons être en explorant la frontière des hautes énergies. Cela doit être abordable », explique Robert Ryne, physicien au Lawrence Berkeley National Laboratory et auteur d’un commentaire accompagnant le document de recherche faisant état des résultats du MICE.

Les collisionneurs de muons, qui promettent de meilleures performances et ont une empreinte plus petite que les collisionneurs de protons, sont particulièrement séduisants. Contrairement aux protons – qui sont composés de quarks et de gluons et créent ainsi des collisions désordonnées et inefficaces – les muons sont des particules fondamentales, ce qui signifie qu’ils pourraient théoriquement produire des collisions propres et de haute énergie, qui pourraient être utilisées pour étudier le boson de Higgs ou les neutrinos.

Qui a commandé ça?

Lorsqu’ils ont été découverts en 1936, les muons constituaient un ajout inattendu à ce petit ensemble de particules connues. On dit que le physicien Isidor Isaac Rabi a demandé au muon: “Qui a ordonné cela?” S’il avait su le sort de ses pairs aujourd’hui, Rabi aurait pu répondre: “C’était des physiciens des particules du 21e siècle.”

La technique de fabrication des muons en laboratoire est restée à peu près la même pendant plus d’un demi-siècle: écraser quelques protons dans un matériau et attendre que les particules résultantes se désintègrent en muons. Ce faisceau de muons est cependant tout sauf dense, même après que les aimants l’aient entaillé dans une petite zone. Et la densité est ce que demandent des expériences efficaces. La collision de faisceaux diffus serait comme essayer de briser deux nuages ​​l’un dans l’autre, dit Shiltsev. Pour focaliser un faisceau de muons, les physiciens doivent éliminer l’énergie nerveuse des muons de haut en bas et côte à côte en les refroidissant, c’est-à-dire en les ralentissant.

«Je le compare à la pulvérisation de particules d’un fusil de chasse», explique Ryne. “D’une manière ou d’une autre, ce spray doit être transformé en quelque chose qui ressemble davantage à un faisceau laser.”

L’élimination de l’énergie des particules est généralement très simple, sauf que les muons sont de courte durée de vie – en moyenne, ils se désintègrent en d’autres particules après seulement deux millionièmes de seconde. Aucune des techniques de refroidissement préexistantes des physiciens n’avait fonctionné assez rapidement.

Lorsque les muons sont tirés à travers un matériau, ils délogent des électrons, des atomes ionisants. Ce processus d’ionisation draine l’énergie cinétique des muons, les rendant légèrement moins frénétiques. Dans leur expérience de preuve de concept, les chercheurs du MICE ont envoyé des muons à travers des couches de deux matériaux, l’hydrogène liquide et l’hydrure de lithium, qui ont dépouillé les particules frénétiques d’environ 10% de leur énergie.

“Ce que nous voulions montrer, c’est que nous avions augmenté la densité du faisceau”, explique Chris Rogers, chef de la collaboration MICE et un physicien au laboratoire Rutherford Appleton (RAL) du Science and Technology Facilities Council en Angleterre. La technique a fonctionné: la réduction des énergies des muons a permis à l’équipe de les concentrer dans une zone plus petite, créant un faisceau plus dense.

Prochaines étapes

Le refroidissement par ionisation reste à ses débuts. Pour atteindre la densité et la concentration de faisceaux de qualité collisionneur, les physiciens devraient absorber 10 000 fois plus d’énergie des muons que ce que le MICE a démontré. De plus, le MICE n’a pas pris la prochaine étape nécessaire pour accélérer les muons. (En théorie, une fois que ces particules ont perdu la majeure partie de leur énergie dans d’autres directions, les physiciens peuvent les accélérer vers l’avant en un joli faisceau droit.)

Pourtant, MICE représente un changement pour la physique des muons. De manière critique, les résultats expérimentaux du refroidissement par ionisation correspondent étroitement aux simulations théoriques. Cette découverte suggère que les chercheurs sont sur la bonne voie et qu’ils comprennent assez bien la physique pour intensifier le processus dans les expériences futures.

Au terme de sa réussite, MICE a été mis hors service. Les travailleurs ont déjà démantelé l’appareil métallique de la taille d’un bus scolaire au RAL, laissant un espace vide dans le hall.

«La prochaine étape est vraiment de construire une nouvelle expérience», dit Rogers. Au cours des prochains mois et des prochaines années, les communautés européennes, japonaises et américaines de physiciens des particules se réuniront pour prioriser les recherches à financer et, le cas échéant, les nouveaux collisionneurs à construire. Bien que le poète écossais Robert Burns ait écrit que «la prévoyance peut être vaine», Rogers et ses collègues du MICE sont prudemment optimistes que les nouveaux résultats les aideront dans leurs plans les mieux établis pour un collisionneur de muons.