Michael Bloomberg évalue pour offrir à Hillary Clinton d’être sa compagne de la formule présidentielle aux États-Unis

Michael Bloomberg considère Hillary Clinton comme son partenaire de formule, selon une source proche de la campagne du candidat démocrate au portail nord-américain Drudge Report. Des enquêtes, selon les médias, ont révélé que “La combinaison Bloomberg-Clinton serait une force formidable pour affronter Trump dans la course à la Maison Blanche.”

Le portail déclare même que L’ancien maire de New York et candidat démocrate envisagerait de changer sa résidence officielle de New York au Colorado ou en Floride – où il a également des maisons – car le bureau de vote empêche les candidats à la présidence et à la vice-présidence de résider dans le même État.

Clinton, ancienne première dame, New York sénateur et secrétaire d’Etat dans l’administration Obama, a révélé en Novembre qu’il recevait un certain nombre d’appels dont il a été invité à reconsidérer sa décision de ne pas participer à la course en 2020. Plus tôt ce mois-ci, il a dit qu’il n’a pas été présenté à la présidence, mais a donné à contrecoeur une ouverture sur le bulletin d’une autre personne. “Je ne dis jamais jamais parce que je crois au service de mon pays, mais cela ne se produira pas”, a déclaré l’animatrice de talk-show Ellen DeGeneres.

Clinton était la candidate démocrate à la présidentielle de 2016 et a perdu les élections contre le président Trump, bien qu’elle ait remporté le vote populaire.

Bloomberg, qui a rejoint la course démocrate tardivement, a vu une augmentation des chiffres des sondages bien qu’il ne soit pas sur le bulletin de vote pour les assemblées électorales de l’Iowa ou la primaire du New Hampshire, les premiers tests de résistance au feu du pays pour qui se disputent la nomination présidentielle démocrate.

Les derniers sondages démocrates

Selon le sondage . / Ipsos publié le 10 février, 17% des démocrates enregistrés et indépendants ont déclaré qu’ils voteraient pour Joe biden, cinq points de pourcentage de moins qu’une enquête similaire menée la semaine dernière avant le caucus de l’Iowa, le premier du pays. Sénateur Bernie Sanders a mené l’enquête avec un soutien de 20%, un point de plus que la semaine dernière, tandis que 15% ont soutenu Bloomberg, une augmentation de six points. Pendant ce temps, 11% ont déclaré qu’ils voteraient pour le sénateur Elizabeth Warren.

L’enquête met en évidence le déclin constant du soutien à Biden, qui jusqu’à récemment était considéré comme le favori pour remporter la course à l’investiture du parti d’opposition.

Lorsqu’on leur a demandé quel candidat était le plus susceptible de battre le président Trump, 21% ont choisi Biden, neuf points en dessous la semaine dernière. 21% ont déclaré que Sanders était la meilleure lettre démocrate, tandis que 15% ont nommé Bloomberg.

Le sondage a montré que Bloomberg battrait Trump de quatre points parmi les électeurs inscrits si les deux se rencontraient en novembre. Sanders battrait également Trump de quatre points et Biden le battrait de deux points.

L’enquête . / Ipsos a été menée en ligne, en anglais, aux États-Unis. Il a recueilli les réponses de 952 électeurs inscrits, dont 556 qui se sont identifiés comme démocrates ou indépendants. L’enquête a un intervalle de crédibilité, une mesure d’exactitude, d’environ cinq points de pourcentage.