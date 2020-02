Michael Bloomberg libère ses médias sociaux espagnols

Les vidéos de “l’espanglish” du démocrate d’aujourd’hui Michael Bloomberg refont surface Rappelez-vous les paroles en réseau de l’ex-maire de New York Aujourd’hui, elles feront du caucus démocrate céder la place aux primaires de ce parti en Caroline du Sud

A quelques heures du caucus du Parti démocrate du Nevada, des vidéos refont surface qui pourraient “creuser la tombe” de l’ex-maire de New York Michael Bloomberg, en route pour la course présidentielle américaine.

Et c’est que dans certains discours passés, le magnat a essayé de gagner des adhérents hispaniques en parlant en espagnol, mais maintenant que l’audace pourrait lui coûter son avenir politique avec les taquineries qui ont été déclenchées sur les réseaux sociaux par son controversé “espanglish”.

Il y a quelques jours, l’ancien maire de New York a participé pour la première fois au débat entre les candidats pour atteindre la fin de la course à la présidentielle, mais il a été fortement critiqué par ses opposants, notamment pour les accords de confidentialité signés avec les femmes après avoir été accusé. de harcèlement sexuel ou d’inconduite présumée au travail.

Cependant, maintenant que le démocrate Michael Bloomberg a considérablement amélioré sa position dans les sondages, il fait face aujourd’hui à un autre rival encore plus puissant que ses propres opposants politiques: l’électorat, car ils ont refait surface une série de vidéos datant de l’époque où l’ancien maire de New York Il a essayé de «tomber amoureux» des citoyens hispaniques lorsqu’il a prononcé des discours en espagnol, mais à l’aide de certains mots en anglais, en raison de l’ignorance de leur signification.

Ces vidéos peuvent être visionnées sur la plateforme YouTube et certains des commentaires sur Twitter, où les citoyens se moquent et critiquent leur “ espanglish ” robuste, un mélange de mots anglais et espagnols, ce qui était le plus comique pour certains et même insultant pour les autres.

Lors du débat, le démocrate Michael Bloomberg a également été critiqué par ses opposants dans leurs actions policières consistant à arrêter et à enregistrer des citoyens étrangers lorsqu’il dirigeait la ville de New York.

Cependant, les signes qui pourraient le plus “blesser” sont ceux qui refont surface dans les réseaux sociaux de l’électorat, qui ne lui pardonnent pas l’audace qu’il a eue de vouloir conquérir les Hispaniques avec sa pauvre réussite espagnole.

Dans le titre de la vidéo, vous pouvez lire ce qui suit: «QUOI ?????? Bloomberg parle espagnol », suivi de plusieurs commentaires qui se moquent de son mot brouiller en anglais et en espagnol.

«… Les véhicules qui ont été abandonnés dans la rue dans la tempête nous ont rendu la tâche difficile… cela a rendu le nettoyage difficile, mais nous faisons tout notre possible et nous utilisons tout le… nous avons, c’est l’effort de Lampiez, le plus grand nettoyage que notre ville ait vu », Était quelque chose qui a été entendu dans le matériel.

Immédiatement, les taquineries envers l’aspirant démocrate ont commencé aujourd’hui: «Je veux Taco Bell et avec cela nous serions heureux de répondre aux questions», a été l’un des premiers à être publié.

Une autre personne a commenté: “Il parle espagnol comme Mark Zuckerberg parle chinois (il parle espagnol comme Mark Zuckerberg le chinois).”

Quelqu’un d’autre a fait une demande: «Pourriez-vous répéter cela en anglais? Merci… (Pourriez-vous répéter cela en anglais? Merci). »

“HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA !!!!!!! EL BLOOMBITO !!! Je suis très impressionné par votre espagnol”, a écrit une autre personne.

“Ma langue maternelle est l’espagnol, et quand j’ai vu ça, je ne savais pas qu’il parlait espagnol (ma langue maternelle est l’espagnol, et quand j’ai vu ça, je ne savais pas qu’il parlait espagnol)”, “eh bien … essayez très gud faire la parodie de spikin espanich … (eh bien … essayez très bien de faire la parodie de spikin espanich) “et” est-il assez bon en espagnol? (Est-ce assez bon en espagnol?) », A demandé quelqu’un d’autre.

Dans une autre vidéo intitulée “La mise à jour en espagnol du maire Bloomberg sur l’ouragan … n’a pas de prix”, suivie d’un commentaire introductif qui dit: “Le maire Bloomberg s’adresse au public au sujet de la tempête à venir. Ici, il essaie de répéter une partie de la mise à jour en espagnol … il va sans dire que c’est assez horrible … tellement mauvais que c’était amusant. “

A cette époque, l’actuel candidat démocrate Michael Bloomberg a déclaré ce qui suit: “S’il vous plaît, ne sortez pas dans la rue, restez à la maison ou dans des abris”, étaient les mots qui ont été entendus dans l’une des vidéos dans lesquelles Il a parlé d’un ouragan qui arrivait quand il était maire de New York.

