Michael Cohen a peut-être violé les termes de sa libération de prison en mangeant dans un restaurant de Manhattan

Michael Cohen est retourné à son domicile de Manhattan le 21 mai 2020, après avoir obtenu une autorisation de sortie de prison en raison du coronavirus.

David Dee Delgado / .

Le New York Post a obtenu des photos montrant Michael Cohen en train de manger dans un restaurant de Manhattan jeudi soir.

Cohen purge actuellement une peine de trois ans d’emprisonnement à domicile, et manger à l’extérieur semble être une violation des conditions de sa libération d’un camp de prisonniers fédéral.

Business Insider a contacté le Bureau des prisons pour obtenir des commentaires, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse samedi matin.

Visitez la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.

Michael Cohen a été aperçu en train de briser les conditions de sa libération de prison en dînant dans un restaurant de Manhattan avec des amis jeudi soir, selon un rapport du New York Post.

Le Post a obtenu des photos de Cohen en train de manger au Bilboquet avec sa femme, Laura, et un autre couple jeudi soir.

Cohen était l’ancien avocat et réparateur du président Donald Trump. Il a plaidé coupable devant un tribunal fédéral en 2018 pour avoir fait de fausses déclarations au Congrès au sujet de ses contacts avec des personnes liées à la Russie.

EN RELATION: 7 points à retenir de l’enquête de Robert Mueller sur la Russie

Cohen – qui purge une peine de trois ans pour évasion fiscale, fraude bancaire, violations de financement de campagne et mensonge au Congrès – a été libéré fin mai d’un camp de prisonniers fédéral du nord de l’État de New York à la fin du mois de mai, en raison de problèmes de coronavirus. Il purge actuellement sa peine, qui se terminera en novembre 2021, sous garde à domicile dans l’appartement familial de New York.

Manger à l’extérieur semble être une violation des conditions de sa libération. Selon une description de ce que nécessitent les permissions sur le site Web du Bureau des prisons, les détenus en congé ne doivent pas « quitter la zone de leur permission sans autorisation, sauf pour se rendre à la destination du congé et pour retourner à l’établissement ».

« Un détenu qui ne respecte pas les conditions d’un congé peut être considéré comme un évadé … et peut faire l’objet de poursuites pénales et de mesures disciplinaires de la part de l’établissement », indique le document.

L’histoire continue

Business Insider a contacté à la fois le Bureau des prisons et l’avocat de Cohen, Jeffrey K. Levine, pour des commentaires tôt samedi matin, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse de l’un ou de l’autre.

Cependant, Levine a parlé au Post et a défendu le dîner de Cohen, affirmant que son client « n’avait enfreint aucune des conditions de sa libération … et que toute affirmation ou suggestion contraire serait totalement inexacte et mensongère ».

Mais les experts qui ont parlé au Post ont déclaré que les photos soulevaient un drapeau rouge et pourraient causer de graves problèmes à Cohen.

Cameron Lindsay, un ancien responsable du BOP, a déclaré au Post que le dîner « ne semblait pas bien » et qu’il « l’avait trouvé inhabituel ».

« Je ne sais pas si je me souviens avoir été approuvé pour des raisons sociales », a déclaré Lindsay.

Le Post s’est également entretenu avec un « éminent avocat de la défense de Manhattan » qui a déclaré qu’il était « de bon sens » que Cohen « ne dîne pas dans des restaurants » pendant son congé.

« C’est un privilège d’être mis en congé à cause du coronavirus », a déclaré l’avocat anonyme. « Son congé devrait être revu par le directeur et il devrait être révoqué. »

Lisez l’article original sur Business Insider