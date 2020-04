Michael Robinson, le joueur et la voix | Sports

Michael Robinson est connu par beaucoup pour son rôle de footballeur, son année à Liverpool où il a joué la gloire ou sa retraite à Osasuna. Pour un public beaucoup plus jeune, Robinson était une voix. Un écho qui s’est infiltré dans les maisons des fans de football et s’est éteint mardi après une longue lutte contre le cancer.

Sa façon de transmettre, sa proximité et la caractéristique de son accent, ainsi que le doute éternel que des millions de téléspectateurs se sont demandé: “Comment pouvez-vous ne pas parler un espagnol parfait avec celui des années en Espagne?” Ils en ont fait un habitué des émissions, toujours lié à Carlos Martínez puis à Julio Maldonado ‘Maldini’.

Ses propres collègues ont soutenu qu’il était un meilleur présentateur qu’un footballeur et Robinson, entre les rires, ne l’a jamais nié. Lors d’une conversation avec Simon Hughes, il a déclaré que lors de son séjour à Liverpool, il avait déjà réussi un tour du chapeau. Ses coéquipiers ont signé le ballon et quand ce fut le tour de Kenny Dalglish, il a tamponné “Je ne peux pas le croire” sur le cuir.

Parce qu’avant référence dans les micros, Robinson était footballeur. Il est né à Leicester en 1958 et 17 ans plus tard, il a fait ses débuts avec le Preston North End dans la deuxième division. Dans sa démarcation de l’attaquant, il a retenu l’attention de Manchester City, à l’époque une équipe beaucoup plus modeste qu’aujourd’hui. Avec les Sky Blues, où il est devenu l’adolescent le plus cher de l’histoire, il n’a pas réussi – “L’équipe était un cauchemar”, a-t-il déclaré, et a dû se rendre à Brighton & Hove Albion pour se faire un nom.

37 points en plus d’une centaine de matchs lui ont valu le titre de gloire. En 1983, il a signé pour son Liverpool bien-aimé et a vécu une saison unique. Il a conquis la Ligue anglaise, la Coupe de la Ligue et la Coupe d’Europe contre la Roma. En finale, il a joué des heures supplémentaires en tant que remplaçant et a assumé la responsabilité du lancement de la sixième pénalité.

Un lancement qui n’a jamais été produit par le bon travail du gardien de but dansant Bruce Grobbelaar. “Quel soulagement”, a-t-il reconnu des années plus tard. Sur le chemin du retour, le trophée a été laissé à l’hôtel, mais heureusement, il a été convenu à l’arrivée à l’aéroport de Rome et il y a eu un bon retour à Liverpool.

Ce fut sa dernière grande anecdote avec La Orejona. Le manque de minutes l’a conduit aux Queens Park Rangers et après deux saisons et demie, il est allé à Osasuna, où à 31 ans et souffrant de blessures, il a signé sa retraite et son séjour au paradis du soleil.

“Il avait une image frivole de l’Espagne. Des vacances d’été, des litres d’alcool bon marché et la poursuite des filles”, a-t-il expliqué dans une interview à The Anfield Wrap. “Quand je suis venu, ce n’était pas un choix culturel, je l’ai fait parce que je voulais jouer au football.”

“Je ne pensais pas que je serais ici pour toujours. J’ai tout aimé de l’Espagne et de la façon dont ils ont interprété la vie. J’ai réalisé que j’avais beaucoup de points communs avec eux. Nous avons ri avec les mêmes choses et pleuré pour la même chose.”

Sa mère l’a giflé parce qu’il était pratiquement devenu espagnol, mais il n’y avait pas de retour possible.

Robinson s’est installé en Espagne. Il a commencé à la télévision espagnole commenter la Coupe du monde en Italie – “Il connaissait à peine 100 mots, mais ils m’ont dit qu’ils s’en fichaient” – et a rapidement fait le saut vers Canal +, qui était pratiquement en cours de lancement. Il a présenté “The Day After” pendant quatorze ans et “Robinson Report” depuis sa première en 2007. Il était un contributeur régulier de Cadena Ser, où il avait également le programme “Robinson Accent”.

Il est devenu l’une des voix autorisées du football et un habitué des salons espagnols, qui se sont rencontrés à la télévision, lorsque les options pour regarder le football étaient rares et pas étourdies comme aujourd’hui.

En décembre 2018, il a annoncé qu’il avait un mélanome avancé avec métastases. “Le cancer peut me tuer, mais il ne va pas me tuer tous les jours”, a-t-il déclaré.

Repose en paix, Michael Robinson.

Manuel Sánchez Gómez