Microsoft dépasse les prévisions de ventes grâce au cloud computing business

29 janvier (.) – Le chiffre d’affaires trimestriel de Microsoft Corp a dépassé les estimations des analystes grâce à la force de sa plateforme de cloud computing Azure, qui a dopé ses actions mercredi de 2%.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise dans le cloud, qui comprend Azure, a augmenté de 27% pour atteindre 11,9 milliards de dollars au cours du trimestre, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 11,4 milliards de dollars.

Microsoft fait face à la concurrence intense d’AWS d’Amazon.com Inc pour sa participation au marché des infrastructures cloud, alors que de plus en plus d’entreprises cherchent à déplacer leur travail informatique vers des centres de données gérés par des tiers.

Amazon Web Services domine le marché avec 32,6% du capital, suivi d’Azure avec 17%, selon les données du cabinet d’études Canalys.

Azure, qui avait signalé un ralentissement de sa croissance depuis l’année dernière, a affiché une croissance trimestrielle de 62% au deuxième trimestre fiscal contre 59% au premier trimestre.

Les revenus de sa division informatique personnelle, la plus importante vente, ont augmenté de 2% pour atteindre 13,2 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes de 12,84 milliards de dollars. L’unité comprend des logiciels Windows, des consoles de jeux Xbox, de la publicité en ligne et des ordinateurs Surface.

Les revenus totaux du géant de la technologie ont augmenté de 13,7% pour atteindre 36 910 millions de dollars au cours du trimestre terminé le 31 décembre, dépassant les estimations des analystes de 35 680 millions de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Le bénéfice net a augmenté à 11,650 millions de dollars, ou 1,51 dollars par action, contre 8,420 millions de dollars, ou 1,08 dollars par action, un an plus tôt. Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,32 $ par titre.

(Rapport d’Ayanti Bera à Bangalore et Stephen Nellis à San Francisco; édité en espagnol par Javier López de Lérida)