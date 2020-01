Mike Pompeo a souligné que l’objectif du Sommet contre le terrorisme est d’enquêter sur l’activité financière du Hezbollah et des groupes liés à l’Iran

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a souligné lundi la nécessité d’intensifier les efforts de surveillance contre les activités financières du Hezbollah et de ses partenaires, liés au régime iranien, dans le cadre du Sommet continental contre le terrorisme qui s’est tenu à Bogota

“L’objectif principal de cet effort est de donner une coopération multilatérale, dont l’objectif est l’activité financière des groupes financés par l’Iran dans la région», A exprimé Pompeo lors d’une conférence de presse, après une réunion bilatérale avec le président colombien Iván Duque.

“Ce qui se passe en Colombie intéresse tout le continent», A-t-il ajouté en remerciant l’hôte.

Concernant la crise au Venezuela, autre axe de la rencontre, le secrétaire d’État a demandé à la communauté internationale de continuer à soutenir les efforts menés par Washington et l’opposition vénézuélienne pour mettre fin à la “tyrannie” de Nicolás Maduro.

“Le monde doit continuer à soutenir les efforts du peuple vénézuélien pour revenir à la démocratie et mettre fin à la tyrannie de Maduro, qui endommage des millions de Vénézuéliens et qui a un effet en Colombie et dans toute la région.», A-t-il dit.

À son tour, Duque a indiqué que lors de la réunion, les deux dirigeants ont partagé leurs préoccupations concernant les liens entre la dictature de Maduro et les groupes terroristes. En outre, ils ont convenu d’un appel urgent à des élections «libres et crédibles» dans le pays.

Il a également souligné l’importance de la réunion contre le terrorisme: “Il y aura de nombreux pays qui seront présents, qui poursuivent leurs efforts afin d’avoir la meilleure coordination possible pour faire face à ce fléau mondial”.

Enfin, il a déclaré que «La Colombie et les États-Unis ont eu une alliance historique et seront maintenus et renforcés“

Les ministres et sous-ministres des affaires étrangères, gouvernements et délégués d’Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, République Dominicaine, Sainte-Lucie et Uruguay. Pendant ce temps, des représentants de l’Espagne, d’Israël et du Venezuela seront observateurs.