Mikel Erentxun, Amaral ou Pastora Solar, la musique en tête de l’agenda de samedi | Culture et divertissement

Comme si c’était un samedi normal, la musique devient le protagoniste de l’agenda culturel, avec une multitude de concerts de tous styles et quelques nouvelles record.

– Beaucoup de musique et très varié

Parmi les nouveautés, une large gamme pour tous les goûts de J Balvin (“Couleurs”), The Weeknd (“After Hours”), Triángulo de Amor Bizarro (“Triángulo de Amor Bizarro”), Dvicio (“Impulso”) o Enfants mutants (“Windows”).

Quant aux concerts en ligne, sur la scène internationale il faudra être sur Instagram pour assister à des rendez-vous comme celui d’Erykah Badu et tous ceux qui seront confirmés tout au long de ces deux jours.

En outre, ce samedi, le festival YoMeQuedoEnCasa présentera des performances live de Rodrigo Cuevas (17h), Ruth Lorenzo (17h30), Pastora Soler (18h30), Mikel Erentxun (21h), Amaral (21h30), Guitarricadelafuente (22h) ou Sidonie (22.30h), entre autres.

– Une histoire de dépassement sur Netflix

Netflix a publié ce vendredi “Madam C.J. Walker: A Self-Made Woman”, une histoire inspirante de quatre épisodes qui mérite d’être consacrée un samedi après-midi.

Mettant en vedette Octavia Spencer, oscarisée, la mini-série raconte l’histoire d’une femme d’origine modeste qui est devenue le premier milliardaire afro-américain en élevant un empire de produits capillaires de nulle part.

– Isabel Coixet parle de “Choses que je ne vous ai jamais dites”

Dans le deuxième volet de #NuestroCineNosUne, une initiative de la Film Academy, la réalisatrice, scénariste et productrice catalane Isabel Coixet présentera et répondra aux questions sur son premier film anglais “Things I Never Told You”, une comédie romantique interprétée par Lily Taylor et Andrew McCarthy, qui ont sélectionné Goya pour le meilleur scénario original.

A partir de 19h00, vous pouvez suivre cette rencontre avec les internautes depuis le compte Instagram de la Film Academy (https://www.instagram.com/academiadecine/). Aussi “Things I never tell you” est disponible aujourd’hui sur Filmin, gratuitement, jusqu’à 20h00.

– Les maîtres de la musique classique à portée de main

Gustavo Dudamel, Lorin Maazel, Teresa Berganza, Javier Camarena ou Menahem Pressler sont quelques-uns des enseignants qui ont donné des cours de maître aux étudiants de l’École supérieure de musique Reina Sofía et qui sont désormais accessibles via leur chaîne YouTube et son School Channel, intégré dans www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es

– Avant-bras en fer pour ne pas oublier l’exercice

Cet exercice isométrique utilise votre propre poids pour resserrer vos muscles. Sa pratique augmente la force du torse, améliore l’équilibre et aide à maintenir une posture correcte, réduit les maux de dos et tonifie les fesses, en plus de marquer l’abdomen, selon l’entraîneur personnel Miguel Romera.

Couché face vers le bas, appuyé sur les avant-bras qui forment un angle de 90 ° avec le tronc et le sol, le bassin est déplacé vers l’arrière et la colonne vertébrale est soulevée vers le haut et la maintient droite. Dans cette position, maintenez pendant 30 secondes, en concentrant toute votre force sur vos abdos et vos fessiers. EFE

cul-agf