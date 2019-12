Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont conclu un accord pour leur divorce

Il semble que le la fin de l'histoire entre Miley Cyrus et Liam Hemsworth est sur le point de se terminer, puisque les artistes sont parvenus à un accord sur les détails de leur divorce.

Selon le portail de divertissement TMZ, l'avocat de Cyrus a présenté les documents juridiques indiquant que les deux sont parvenus à un accord sur la séparation. La séparation des actifs n'a pas été aussi difficile, selon la publication, car ils n'ont pas d'enfants. Elle restera avec les animaux qu'ils partageaient et il y avait aussi un accord prénuptial.

Les avocats étaient Judith R. Forman, qui représente la chanteuse, tandis que Laura Wasser (avocate de personnalités telles que Johnny Depp, Christina Aguilera et Ashton Kutcher), défend l'acteur d'origine australienne.

Le divorce il ne peut être finalisé qu'après six mois de demande, ce n'est donc qu'en mars qu'ils sont légalement séparés.

C'est en août de cette année que le mariage d'alors a décidé de prendre un certain temps: «Liam et Miley ont convenu de se séparer à ce moment-là. En constante évolution, changeant en tant que partenaires et individus, ils ont décidé que c'était le meilleur tout en se concentrant sur eux-mêmes et sur leur carrière. TIls sont toujours des parents dévoués à tous leurs animaux qu'ils partagent, tout en prenant ce temps à part avec amour. Respectez leur processus et leur vie privée », une déclaration du couple a déclaré le 10 août.

Cependant, quelques heures après cette déclaration, des images de l'actrice sont également apparues avec sa nouvelle petite amie Kaitlynn Carter. Ensuite, le chanteur a semblé aborder la séparation dans une légende cryptique d'Instagram qui disait: "Ne luttez pas contre l'évolution, car vous ne gagnerez jamais."

Après les photos de Miley Cyrus à embrasser avec Kaitlynn Carter, et 11 jours après l'annonce de séparation, l'Australien a décidé de mettre fin à son mariage avec le chanteur et a demandé le divorce qui était sa femme depuis seulement sept mois. Un jour plus tard, connaissant la demande de son futur ex-mari, la pop star s'est tournée vers Twitter pour se défendre.

"Je peux admettre beaucoup de choses, mais je refuse d'admettre que mon mariage s'est terminé à cause d'une infidélité. Liam et moi sommes ensemble depuis une décennie. Je l'ai déjà dit et c'est toujours vrai, j'aime Liam et je le ferai toujours", a déclaré Cyrus dans un de ses premiers tweets.

Quelque temps plus tard, la chanteuse a mis fin à sa relation avec la star de télé-réalité et a commencé à sortir avec un autre Australien, Cody Simpson. Simpson et Cyrus ont partagé leur romance sur les réseaux sociaux, et il semble que la relation se passe bien.

Alors que Hemsworth a également déclenché des rumeurs de relations après sa rupture. Le premier était en octobre avec l'actrice de "Dynasty", Maddison Brown, avec qui elle a été vue en train de marcher dans les rues de New York. Une source a déclaré au magazine People que les interprètes se sont rencontrés grâce à des amitiés mutuelles.

Cependant, au milieu de ce mois, Hemsworth a présenté Gabriella Brooks à ses parents lors d'un déjeuner à Byron Bay, dans son pays d'origine.

Un amour qui a duré une décennie

Cyrus et Hemsworth se sont rencontrés sur le tournage de The Last Song, "en 2009, Hemsworth foulait à peine le pays de la gloire et Cyrus était sur le point de décoller le personnage de" Hannah Montana ". Leur relation s'est développée au sein des réflecteurs et ils se sont fiancés en 2012, mais c'est dans le changement d'image de Cyrus, de Disney girl à icône sexuelle, que le couple a décidé de se séparer. Après quatre années distinctes, les acteurs ont décidé de reprendre la relation en 2016 et c'était la Le 23 décembre de l'année dernière, ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime au Tennessee.