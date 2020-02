Milwaukee abat des policiers blessés dans une brasserie

Tirs signalés dans une brasserie de Milwaukee avec plusieurs morts Tout indique qu’il se trouvait à l’intérieur de Molson Coors Brewing Co. Des policiers sont venus sur les lieux pour répondre à l’agression

Plusieurs morts sont signalés lors d’une fusillade à l’intérieur de Molson Coors Brewing Co., a déclaré mercredi le maire de Milwaukee, Tom Barrett, selon des informations fournies par AP. Barrett n’a pas révélé le nombre exact de victimes de la fusillade. «C’est une journée horrible, vraiment horrible pour les employés de l’endroit. Une journée très difficile pour quiconque est proche de cette situation », a-t-il déclaré aux journalistes.

De leur côté, dans un précédent rapport, d’autres autorités de Milwaukee avaient confirmé quelques instants avant la fusillade ce mercredi 26 février dans l’après-midi, dans laquelle il était dit qu’il y avait plusieurs personnes blessées et certaines mortes, selon des informations publiées par l’EFE et Certains portails Internet tels que Fox 8. Les rapports n’étaient pas complets car les policiers étaient toujours dans la zone de la mêlée, mais le maire était responsable de confirmer les décès quelques minutes plus tard.

Selon les premiers rapports de l’EFE, plusieurs personnes ont été tuées ou blessées mercredi lors de la fusillade dans une brasserie de la ville de Milwaukee, aux États-Unis, où le journal local Milwaukee Journal Sentinel a fait état de sept morts, dont le attaquant, sans que les autorités ne le confirment.

La société de police de Milwaukee a déclaré sur son compte Twitter qu’elle enquêtait sur un “incident critique” dans la région. Le Milwaukee Journal Sentinel, qui a cité plusieurs sources, a parlé d’une fusillade à la brasserie Molson Coors et a estimé le nombre de morts à sept.

Cependant, jusqu’à présent, les rapports sont antérieurs, en raison des événements récents. Dans son compte Instagram @chicapicosa, il montre une vidéo et raconte que: «Des sources disent qu’un employé en uniforme a ouvert le feu: l’incident a été signalé dans le quartier du 4000 West Street de State Street, dans la région de Miller Valley “

Des policiers du Bureau fédéral d’investigation (FBI) auraient réagi à la violence déchaînée à l’intérieur de la brasserie de Milwaukee.

Les autorités de police sont venues protéger la zone et empêcher que davantage de blessés soient enregistrés ou la situation est devenue incontrôlable.

C’est pourquoi ils ont commencé à boucler la zone, les sauveteurs et les premiers intervenants sont également arrivés pour fournir les premiers soins.

L’information a été rapidement confirmée par les autorités et ce qui était initialement une rumeur a été confirmée: plusieurs tués par la fusillade.

Le rapport des victimes a provoqué une grande agitation dans la société américaine, qui voit couramment ces types de phénomènes violents dans différentes parties du pays.

Jusqu’à présent, l’enquête sur l’affaire se poursuit et les agents sont dans la zone de conflit, pour aider avec ce qui est nécessaire après l’action violente.

