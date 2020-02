Minute by minute: les progrès du coronavirus dans le monde

Le coronavirus continue de s’étendre à travers le monde, avec de nouveaux cas de contagion et de décès en Asie, en Europe et le premier patient confirmé en Amérique latine, un citoyen brésilien qui se trouvait en Italie, le pays le plus touché du vieux continent. Les gouvernements cherchent à prendre des mesures plus drastiques pour arrêter l’avancée de la souche qui, bien qu’elle n’ait pas un taux de mortalité élevé, présente des difficultés pour une détection précoce qui contribue à ralentir la propagation.

Les horaires sont exprimés en GMT.

11,50: L’OMS a confirmé qu’au cours des dernières heures, davantage de nouveaux diagnostics ont été confirmés dans le reste du monde qu’en Chine, où l’épidémie commence à s’atténuer.

11h40: La propagation du nouveau coronavirus en Italie et en Europe »C’est un sujet de préoccupation mais pas de panique», A déclaré la commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides. Le leader a déclaré que “les systèmes de santé devraient être prêts à augmenter les cas et à se coordonner” à un moment où les infections se multiplient à travers le continent.

11h30. Les cas augmentent en Italie. Le nombre de décès par coronavirus dans le pays s’élève à 12 personnes, qui sont comptabilisés dans le 374 infectés, 50 de plus que ceux enregistrés au dernier bilan de mardi, a fait savoir la Protection civile

11.20: “Il n’est pas nécessaire que la population porte des masques”, a déclaré Fernando Simon, coordinateur des urgences du ministère de la Santé espagnol, où huit cas ont déjà été confirmés. Au lieu de cela, il a dit que c’était utile pour les patients qui avaient été diagnostiqués avec la maladie.

10,55: Grèce a rapporté son premier cas de coronavirus, une femme qui avait récemment voyagé dans le nord de l’Italie. Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que le patient de 38 ans se trouvait dans un hôpital de Thessalonique et en bon état.

10,35: La Chine a mis en quarantaine 257 passagers sur deux vols en provenance de Corée du Sud, ont rapporté mercredi les médias officiels chinois dans le cadre de mesures visant à faire face à la menace d’une augmentation des cas de coronavirus dans la région.

9,50: Le prix du pétrole continue de baisser et le baril de pétrole WTI, la référence aux États-Unis, a atteint son plus bas niveau depuis janvier 2019, dans un marché préoccupé par la progression du coronavirus. En revanche, le prix du baril de Brent à livrer en avril a poursuivi sa tendance à la baisse et en une semaine il accumule déjà des pertes proches de 10% en raison de l’impact que la propagation du coronavirus a sur les marchés.

9.40: Le papa Francisco Il a exprimé sa proximité avec tous les patients dus au coronavirus ainsi qu’avec “les autorités civiles et tous les personnels de santé qui s’efforcent d’aider les patients et de stopper la contagion”. Bien que le virus ait commencé à piétiner en Italie, la plupart des cas se trouvent en dehors de Rome. Le leader catholique n’a pas changé son habitude d’avoir des contacts physiques en saluant les fidèles.

8.20: Quatre écoles britanniques Ils ont décidé de rester fermés cette semaine après le retour de certains étudiants et enseignants d’un séjour au ski en Italie, le pays européen avec le plus grand nombre de cas de coronavirus.

8.00: Les marchés asiatiques clôturé avec des pertes de près de 1%, étendant la séquence négative de la plupart des marchés mondiaux

6,50: Un nouveau mort au Japon. Les autorités de la préfecture japonaise de Hokkaido, dans le nord du pays, ont annoncé la mort d’une personne âgée infectée par le nouveau coronavirus. Dans ce cas, deux personnes sont déjà décédées des suites de COVID-19 au Japon, en plus de quatre passagers du navire de croisière Diamond Princess qui ont été infectés ou soupçonnés de contagion et qui sont décédés récemment.

4,30: Environ 14 pour cent des patients atteints de Covid-19 qui se sont rétablis de la maladie dans la province de Canton (Chine) et qui ont été libérés sont revenus positifs pour le coronavirus dans des tests ultérieurs, ont rapporté les médias locaux. Selon le directeur adjoint du Centre cantonal pour le contrôle et la prévention des épidémies, Song Tie, il n’y a toujours pas de conclusion claire quant à la raison pour laquelle cela s’est produit et si ces patients peuvent toujours être infectieux.

2,30: Les autorités sanitaires chinoises ont rapporté mercredi 52 autres patients tués par l’épidémie de coronavirus, dans le bilan quotidien le plus bas en trois semaines, mais qui ont porté le nombre de décès à 2 715.

