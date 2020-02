Minute de silence au Santiago Bernabéu en mémoire de Kobe Bryant | Réseaux sociaux sportifs

Une minute de silence a précédé le début du derby entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid joué au Santiago Bernabéu, en mémoire de l’ancien basketteur Kobe Bryant, décédé dimanche à 41 ans dans un accident d’hélicoptère.

Avec la star de Los Angeles Lakers est également décédé sa fille Gianna, 13 ans, et sept autres personnes: John Altobelli, son épouse Keri Altobelli et sa fille Alyssa Altobelli; Sarah Chester et sa fille Payton; Christina Mauser; et Ara Zobayan, pilote de l’hélicoptère accidenté.