Minute par minute: comment la tragédie qui a coûté la vie à la petite amie de Ricardo Centurión s’est déclenchée

Fabiana L. était déjà levée. Dans cette quarantaine, un dimanche peut être un lundi, un mercredi, n’importe quel jour sans distinction. C’est pourquoi, contrairement aux autres jours de repos, Fabiana était déjà éveillée, même si l’horloge sonnait 7 heures du matin. Il a entendu un bruit sec et fort comme un accident de voiture devant sa porte. J’avais raison.

Il est sorti pour voir ce qui se passait et a constaté que la tôle Peugeot 208 AD220OV s’était enfoncée contre une Ford K. garée À l’intérieur du véhicule de la marque León J’étais inconscient Melody Fiorella Pasini. Immédiatement, il a appelé le 911, la voiture de patrouille est arrivée du poste de police 2 à Lanús et après avoir vérifié que La petite amie de Ricardo Centurión était décédée, la police a communiqué avec l’UFI 2 dans la zone en charge d’Estela García, qui a décidé d’étiqueter l’affaire comme homicide culposo et de transférer le corps à la morgue pour faire une autopsie.

Trois heures plus tard, dans la maison maternelle de la famille Centurión, rue Deheza, au cœur de la Villa Luján, le téléphone du joueur a sonné. Ils lui ont raconté ce qui s’était passé. Le footballeur, tant de fois battu tantôt par ses propres attitudes, tantôt par la vie elle-même, n’y a pas cru: il a regardé autour de lui et quand cela a été confirmé, a éclaté dans une dépression nerveuse. Ses cris et ses cris ont alerté le quartier et il était 10 h 10 lorsqu’une femme a appelé le 911 pour obtenir de l’aide.. Dix minutes plus tard, l’appel a été réitéré car la pointe de Vélez n’a pas pu se calmer. Jusqu’à ce qu’un téléphone portable arrive du poste de police 4 de Lanús et qu’ils parviennent à le contenir. Le drame était terminé.

Ce que Centurion faisait à cet endroit et pourquoi la mariée rompait la quarantaine, plus à un moment aussi inhabituel, est la première question qui a été soulevée dans l’accusation, bien que la question du non-respect de l’ordre gouvernemental semble être la moindre de cette tragédie. Comme l’a découvert Infobae, le footballeur et sa petite amie se conformaient à la distance sociale obligatoire dans l’appartement que Ricardo habite à Puerto Madero depuis son retour en Argentine. Mais samedi après-midi, il avait décidé d’aller voir sa mère Beatriz à la maison Villa Luján à Lanús. L’excuse pour déménager était liée à un autre drame que la famille avait subi il y a trois semaines: le 8 mars, sa grand-mère, Yaya, était décédée, ce qui avait été si important dans sa vie et celle de tout le clan.

“Je lui dois beaucoup, c’est elle qui m’a emmené par la main à l’épreuve en Racing”, a déclaré le milieu de terrain attaquant dans une interview il y a deux ans et a ajouté: “Quand ma mère allait me voir chez les inférieurs, j’étais inhibée, je lui ai demandé A part ça, j’étais habituée au regard de ma grand-mère. Maintenant, je n’ai plus de problème pour aller sur le terrain, mais si j’ai pu faire quoi que ce soit dans le football, c’est à cause de tout ce que Yaya a fait. »

À la suite de cela, Centu a décidé qu’il voulait être proche de sa mère, voir comment elle allait et la soutenir dans une transe si dure. Sa petite amie, Melody, a décidé de l’accompagner. Ils se sont installés dans la maison familiale et bien que l’idée originale était de passer la journée, dîner et retourner à Puerto Madero, la situation a changé pour y rester, étant plus proche de Beatriz.

Ce matin et selon la version de l’entourage du joueur, son idée et celle de son partenaire était de retourner à Puerto Madero après le déjeuner. Profitant de la proximité avec son appartement à Banfield, Melody a décidé de partir en voiture pour chercher des choses. Pourquoi il l’a fait si tôt n’a pas de réponse. Sorti, il a fait 25 blocs et un arrêt cardiaque l’a surprise au volant. Il avait, bien sûr, une histoire cardiaque. Inconscient, il a perdu le contrôle du véhicule et a fini par entrer en collision avec Fork K, au 2966, rue Guareaccino, à seulement 25 ans.

«Ma sœur n’a pas eu d’accident de voiture, elle a eu un arrêt cardiaque. Elle a subi une transplantation cardiaque pendant 13 ans, elle a eu un cancer en 2015, 3 stents il y a 2 ans, entre de nombreuses complications .. elle était guerrière, elle a vécu comme elle le voulait, elle a pleinement profité de sa vie. Je voyage, j’aime …. “, sa sœur Sol l’a licenciée.