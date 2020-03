Minute par minute sur les marchés: la compagnie pétrolière saoudienne Aramco a annoncé une augmentation de la production de pétrole brut et intensifie le différend avec la Russie

Wall Street a ouvert ses portes avec un recul marqué et les grandes bourses européennes continuent la journée avec des pertes de l’ordre de 8%, affectées par les mesures prises pour contenir l’épidémie de coronavirus et son impact sur l’économie, qui pourraient provoquer une récession dans certains pays .

Les horaires sont exprimés en GMT:

10.40: Futurs indices de Wall Street Ils affichent une progression de plus de 3%, en ligne avec la performance des marchés européens.

10.00: Le principal sacs européens Ils augmentent leurs bénéfices et affichent une avance de 3%, récupérant une partie des lourdes pertes lundi.

9h30: L’OCDE a déclaré que des mesures de choc du même ordre que celles prises par les banques centrales face à la récession sont nécessaires il y a une dizaine d’années, mais désormais “budgétaires” pour éviter une crise économique. “Nous avons besoin du même big bang, mais d’un point de vue budgétaire», A déclaré l’économiste en chef de l’OCDE, Laurence Boone, dans un entretien avec France Inter. “Ce ne sont pas les banques centrales qui vont nous sauver cette fois, mais les budgets des États peuvent le faire.”

9.10: La compagnie pétrolière Saudi Aramco Il a annoncé qu’il augmenterait sa production quotidienne à 12,3 millions de barils de pétrole brut en avril, aggravant le différend qu’il a avec la Russie qui a conduit à l’effondrement des prix à la suite du désaccord entre l’OPEP et son principal allié.

8h30: Le sacs européens ils ont ouvert avec des hausses supérieures à 1%, après les lourdes pertes du lundi noir, par crainte de l’impact économique négatif provoqué par le nouveau coronavirus et de la forte baisse du prix du pétrole.

7h30: Le Bourse de Moscou il chute de 14% pour cent à l’ouverture en raison de l’effondrement des prix du pétrole sur les marchés internationaux et de l’impact du coronavirus. Il n’avait pas subi de pertes lundi pour ses vacances.

7h00: Le prix du baril de pétrole Brent pour livraison en mai recouvre 7,19% sur le marché à terme de Londres, à 36,85 $, après s’être effondré la veille de plus de 24%, affecté par la guerre des prix qui a commencé l’Arabie saoudite.

17h30: La Bourse de Tokyo a clôturé avec un rebond de 0,85% de son principal indicateur, le Nikkei, après avoir chuté de plus de 4% en début de journée et enregistré une baisse encore plus importante lors du «lundi noir» mondial.

20h00: Wall Street a clôturé un lundi noir avec des chutes de près de 8% dans ses principaux indices. Le Dow Jones a terminé avec un creux de 7,79% à 23851,02 points, tandis que le S&P 500 l’a fait avec 7,60% (2746,56) en rouge et le Nasdaq avec 7,29% (7950, 68).

19h30: Les parts du Merval argentin ont chuté de 12,68% tandis qu’au Brésil le Bovespa a fait 12,26%, tiré par la chute du prix du pétrole et l’effondrement des principales bourses du monde.

18h00: Après la réouverture après la suspension temporaire des opérations en raison des fortes pertes initiales, Wall Street n’a pas pu contenir l’effondrement et le Dow Jones a chuté de plus de 8%, tandis que le S&P 500 a fait 7,68% et le Nasdaq 6,97%.

16,55: Ils ont fermé les sacs en Europe. La Bourse de Milan a été la plus touchée, avec une baisse de 11,17%. Londres a perdu 7,7%, Paris a perdu 8,3%, Francfort a perdu 7,94% et Madrid a perdu 7,9%.

16.00: Des dizaines de les obligations énergétiques s’effondrent à deux chiffres après que les principaux producteurs mondiaux de pétrole brut ont déclenché une guerre des prix et suscité des attentes selon lesquelles l’Arabie saoudite et la Russie inonderaient le marché de pétrole bon marché. SM Energy Co. et Antero Resources Corp. ont mené les baisses sur le marché américain à haut rendement, tandis que les obligations Cenovus Energy Inc. ont chuté de plus de 30 cents sur leurs pairs.

15h15: Les actions de la Bourse de New York affichent des pertes d’environ 6%. Si l’indicateur S&P 500 atteint une baisse de 13%, un deuxième frein sera activé, avec une nouvelle suspension des opérations pendant un quart d’heure.

14h45: La Sac mexicain chute dans ses premières opérations à son niveau le plus faible depuis la mi-octobre, pertes de 5,3%.

14.40: Donald Trump Cela s’est manifesté sur Twitter. «L’Arabie saoudite et la Russie plaident pour le prix et le marché du pétrole. Cela et les fausses nouvelles sont les raisons du krach boursier », a-t-il dit, sans mentionner l’épidémie de coronavirus. “(C’est) bon pour le consommateur, les prix du carburant vont baisser!”

14h30: Après avoir repris les négociations, le Sac de Saint Paul baisse de 8,9% à 89 276 points. Il avait suspendu ses opérations pour avoir dépassé 10% des pertes. C’est la première fois depuis mai 2019 qui tombe en dessous de 90 000 points. Les actions Petrobras ont chuté de 24%.

14h30: Le prix de Baril de pétrole WTI Le terrain a légèrement récupéré, mais c’est toujours un jour de pertes historiques: il chute de 17% à 34 $, après avoir touché un plancher de 32 $.

14.20: Les entreprises liées au commerce international et au tourisme sont les plus touchées. Les actions de la société chimique Dow Inc baissent de 16%; Boeing rapporte 12%; La compagnie pétrolière Chevron perd 11%.

14h15: Il a rouvert le Sac New York après une interruption forcée par la forte baisse de ses principaux indices. L’indice Dow Jones se négocie à une perte de 5,2% (une baisse de plus de 1 400 points, en dessous de 24 500), tandis que le S&P 500 rapporte 5,07%, la technologie Nasdaq chute de 4,7%.

13,42: La Sac de Saint Paul Il a dû suspendre ses négociations en raison d’une baisse de plus de 10% de l’indice Bovespa.

13,38: Après la sonnerie de la Bourse de New York, Il n’a fallu que quelques minutes pour suspendre les négociations pendant un quart d’heure en raison de pertes.: Les indicateurs Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq ont chacun rapporté plus de 7%.

13h30: Il a ouvert la bourse de Wall Street, avec des pertes de 5% dans l’indicateur principal, le Dow Jones.

13.00: En Europe après cinq heures de négociations, Le marché boursier de Milan a chuté de plus de 11%, les marchés de Londres et de Francfort ont perdu 7,7%, Paris a chuté de 7,9% et Madrid au-dessus de 8%.

12h30: Le baril de pétrole West Texas Intermediate se négocie à un niveau record de 32 $, dans un 21% de déclin quotidien.

La chute au-dessus 5% de Tokyo, la baisse de 4,2% à Hong Kong et la suspension des négociations sur ce marché en raison des mesures de confinement adoptées en Italie et de la crainte d’une récession ont influencé la descente du début de journée en Europe, qui ce pourrait être la plus forte baisse quotidienne depuis le référendum sur le Brexit en 2016.

A Wall Street, les futures avaient atteint la limite de -5%, ce qui a contraint à une suspension de 15 minutes, et anticipait une journée tout aussi négative pour la Bourse de New York. “(La limite) est conçue pour arrêter la panique sur le marché et provoquer une petite interruption des échanges”, a déclaré à Bloomberg Shane Oliver, chef de la stratégie d’investissement et économiste en chef chez AMP Capital Investors. “Cela peut avoir l’effet pervers d’augmenter les pressions à la baisse sur d’autres marchés, en particulier jusqu’à l’ouverture du marché américain.”

John Lekas, directeur exécutif et gestionnaire de portefeuille de Leader Capital à Vancouver, Washington, a été franc dans son évaluation. “Nous sommes dans une situation d’Armageddon», A-t-il commenté.

En Amérique latine, le Sac de Saint Paul Il a également dû suspendre ses négociations pour une baisse de plus de 10% à l’ouverture et la vrai Brésilien Il a atteint un prix record de 4,80 pour un dollar. Les actions de la société d’État Petrobras ont subi un effondrement de plus de 24% et le risque pays a bondi de 34%, le plus grand bond intrajournalier de son histoire.

De son côté, le Peso chilien Il s’est effondré face au dollar pour s’échanger à 842 pesos par unité, en ligne avec la panique généralisée sur les marchés due à l’effet coronavirus.

Dans le Golfe, les marchés boursiers ont également chuté, avec des pertes de 9,4% en Arabie saoudite, 10,3% au Koweït et 9% au Koweït. Dans les pays du Golfe, les échanges en bourse sont automatiquement suspendus lorsqu’une action ou l’ensemble du titre chute de 10% ou augmente de 15%. Au cours des deux derniers jours, les actions de Aramco, la plus grande société cotée au monde, a perdu 320 000 millions de dollars.

Ces chutes sont la conséquence de l’effondrement du prix du pétrole après l’échec des négociations entre l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et la Russie sur les réductions de production, dans un contexte de baisse de la demande de coronavirus.

La baisse du prix du baril de pétrole Brent près de 21%, jusqu’à 35,95 $ lundi matin, était le reflet de cette situation. Le prix est tombé au tiers après que l’Arabie saoudite ait refusé d’appliquer une nouvelle baisse de production proposée par l’OPEP pour stabiliser les marchés pétroliers affectés par la crainte de l’impact économique du coronavirus. “La baisse de 30% du prix du pétrole est sans précédent et provoque une grande onde de choc sur les marchés financiers», A déclaré Margaret Yang, analyste chez CMC Markets.

Pendant ce temps, la dette souveraine avec une qualité de crédit plus élevée, telle que la dette allemande, a enregistré un rendement historique minimum à -0,83%, et il en est de même pour l’obligation américaine, dont la rentabilité a chuté de 29 centièmes et était au minimum historique de 0,47%. Le prix d’une once d’or est resté aux niveaux proches de vendredi à 1 676 $.

(Avec des informations de l’EFE, . et .)