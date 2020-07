Mirage vu de Buffalo est Toronto dans le ciel

Annonces :

Publié à l’origine en août 1894

« Les citoyens de Buffalo, NY, ont eu droit à un mirage remarquable entre 10 et 11 heures le matin du 16 août. C’était la ville de Toronto, avec son port et sa petite île au sud de la ville. Toronto est à cinquante-six milles de Buffalo, mais les flèches de l’église pourraient être comptées avec la plus grande facilité. Ce mirage est ce qu’on appelle un mirage du troisième ordre. Autrement dit, l’objet se dresse bien au-dessus du niveau réel et non c’est le cas des mirages de première et deuxième classe, mais apparaissant comme un paysage parfait au loin dans le ciel. »

—Américain scientifique, août 1894

