Mireia Belmonte se prépare avec “beaucoup d’enthousiasme et beaucoup de travail” Tokyo 2020 | Sports pratiques

Mireia Belmonte (Badalona, ​​1990) avec “un grand enthousiasme et un travail acharné” aux Jeux de Tokyo 2020, où il aura de “beaux” objectifs comme être le premier dans l’histoire de la natation olympique qui revalide l’or au 200 papillon et préconise également que si elle n’est pas une femme qui porte le drapeau espagnol dans le cérémonie inaugurale

La championne de Rio plonge avec la même aisance dans la piscine que parmi ses médailles, dont certaines exposées au Santander Work Café Recoletos de Banco Santander, où il sera avant de se rendre dans d’autres villes. EFE Il a pu l’interviewer après l’inauguration de ce musée et a analysé avec elle tous les défis qui lui ont été présentés en cette année mémorable.

Question: C’est une année olympique. Comment envisagez-vous les Jeux de Tokyo 2020?

Réponse: Avec beaucoup d’enthousiasme, avec beaucoup de désir et travaillant dur pour cela.

Q: Si vous regardez il y a quatre ans et comparez la préparation de Rio et de Tokyo, comment êtes-vous arrivée à la précédente et comment ça se passe?

R: Il n’y a pas beaucoup de différences, plus ou moins tout a été le même. La seule chose qui en 2016 est venue d’une année vide en 2015 pour la blessure à l’épaule et ici c’était en 2018. C’est plus ou moins la même chose. La préparation se ressemble et ce que je suis cette année est travailler avec beaucoup de volume, avec plusieurs mètres et faisant beaucoup de choses différentes.

Q: L’un d’eux a participé il y a quelques jours au semi-marathon de Séville

R: Ce fut une expérience magnifique et différente. C’est vrai que j’inclus la course dans ma préparation à la natation mais je n’avais jamais fait une course aussi longue de 21 kilomètres. Ce fut une belle expérience.

Q: Tokyo 2020 est une date difficile. Elle peut devenir la sportive espagnole, parmi les hommes et les femmes, qui détient plus de médailles. Est-ce un stimulus?

R: Ils sont jolis objectifs pour me conformer, mais je ne me concentre pas simplement sur cela. La première chose est d’apprécier la préparation, de bien le faire, de bien faire attention à tous les détails et d’arriver le mieux possible.

Q: C’est peut-être aussi le premier qui revalide la médaille d’or au 200 mètres papillon féminin …

R: C’est comme un stimulus plus ambitieux car personne dans l’histoire n’a réussi, tous les quatre ans il y a un champion olympique différent. Dans mon cas, j’ai l’occasion de le faire. Si tout va bien ainsi et ont l’occasion d’être sur le dessus du podium.

Porte-drapeau

Q: Avez-vous imaginé être le porte-drapeau espagnol?

R: La vérité est que plusieurs fois. Mais nous avons la chance dans ce pays d’avoir de nombreux athlètes, de très bons athlètes. Notre bilan en tant que pays de médailles olympiques est spectaculaire, il est donc toujours difficile de porter le drapeau, tous les quatre ans est une décision super difficile.

Cette année, si ça ne peut pas être moi, C’est une femme qui peut porter ce drapeau de reconnaître toutes les femmes et tous les sports féminins dans ce pays.

Q: Un sport féminin à l’avant-garde

R: Ces dernières années, c’est celui qui donne le plus de résultats, celui qui rapporte le plus de médailles à domicile. Je pense qu’il est temps que une telle reconnaissance peut être vue au niveau international.

Q: De quoi seriez-vous satisfait une fois les Jeux terminés?

R: Je ne sais vraiment pas. Tout peut arriver en quelques Jeux, tout le monde s’y prépare. Je suis un de plus. Mon objectif est de réaliser autant que possible et dans mon cas cette année est plus difficile car j’ai un test de plus qu’à Rio, les 1500 femmes qui sont inscrites au programme de natation. C’est un test de fond plutôt que de se préparer et il est difficile d’effectuer un test de plus au cours d’une semaine aussi équitable.

practicodeporte@efe.com