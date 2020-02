Mireia: “Si je peux répéter les résultats de Rio, ce serait un défi déjà relevé” | Sports

Mireia Belmonte, championne olympique du 200 papillon, prépare “très excitée” ses quatrièmes Jeux olympiques et a déclaré dans une interview à Efe que si à Tokyo il pouvait “répéter les résultats de Rio”, l’or au 200 papillon et le bronze au 400 styles “, ce serait un défi déjà relevé et serait très satisfait “de lui-même, bien qu’il ait averti” qu’il semble que les médailles sont gagnées seules “, alors qu’il y a un travail non amélioré derrière.

La meilleure nageuse espagnole de tous les temps (Badalona, ​​1990) a enseigné mercredi une classe de maître au Viding Piscinas Sevilla, centre municipal rénové, géré par cette chaîne de gymnastique dont elle est ambassadrice.