Mises à jour sur Porto Rico et Whakaari / White Island, ainsi que l’éruption du volcan Taal

2019 s’est terminée par un coup tragique, et 2020 est déjà une année chargée pour les catastrophes géologiques. Voici le dernier.

Wharkaari / White Island continue de s’emballer, Porto Rico continue de trembler et le volcan Taal aux Philippines rugit. J’ai rassemblé les dernières nouvelles pour vous. Et bientôt, nous aurons une plongée profonde dans la tectonique portoricaine et une autre dans la structure de Whakaari / White Island. De plus, nous verrons un vieux tremblement de terre en Californie qui a des points communs intéressants avec Porto Rico et nous en dit beaucoup sur l’importance de la modernisation sismique. Ça va être une période chargée!

Avant de vous donner les nouvelles, je veux juste dire “Non”. Non, ce qui s’est passé avec les tremblements de terre et les volcans au cours des dernières semaines n’est pas inhabituel. Vous verrez dans certains articles de Porto Rico ci-dessous que cet essaim ou cette séquence n’est pas inattendu, même s’il est inhabituel. Les essaims et les séquences ne sont pas si rares dans les zones tectoniques occupées! Wharkaari / White Island se comporte exactement comme un stratovolcan actif; c’est juste que nous ne voyons généralement pas les groupes de touristes autorisés à se promener dans leurs cratères. Et Taal se comporte également d’une manière cohérente avec son histoire.

De plus, les taux de tremblement et d’éruption sont comparables à ceux de la planète Terre. Le changement climatique anthropique est la chose qui n’est pas normale et devrait vous alarmer. Donc, au lieu de paniquer et de chercher des signes de la fin du monde dans les tremblements de terre et les volcans, veuillez prendre une profonde respiration apaisante, puis écrivez et / ou appelez vos représentants gouvernementaux pour leur demander de faire quelque chose de significatif pour réduire les gaz à effet de serre les émissions. C’est une bien meilleure utilisation de votre temps.

Toutes mes excuses pour la conférence. Je viens de voir beaucoup d’alarmisme de la part de gens par ailleurs rationnels, et cela me porte.

Maintenant: aux nouvelles!

Porto Rico

Les tremblements de terre dans le sud de Porto Rico ne peuvent pas s’arrêter, ne s’arrêteront pas. L’un des sismologues, le plus respecté dans ce monde, John Vidale, a donné un aperçu de ce qu’est un essaim de tremblements de terre et pourquoi il pourrait se produire. Malheureusement, ce processus n’est pas encore bien compris, mais j’espère que le travail que les géologues font actuellement sur l’île nous donnera une image plus claire.

Vous pourriez être surpris de voir la NASA aider à évaluer les dommages causés par le tremblement de terre, mais elle peut faire beaucoup pour déterminer les zones les plus touchées par le mouvement du sol. C’est une science incroyablement soignée!

Les Portoricains traversent une période extrêmement difficile sans fin en vue. Des milliers de personnes sont toujours sans abri et beaucoup plus terrifiées de retourner dans des structures qui pourraient ne pas survivre au prochain grand choc. Des ingénieurs ont été recrutés pour essayer d’évaluer les structures, mais avec l’essaim en cours, personne ne sait vraiment si les inspections seront toujours valides alors que l’essaim continue.

Il s’avère que même les abeilles ont souffert des tremblements de terre, avec de nombreuses ruches endommagées et les tremblements provoquant la fuite des colonies d’abeilles. Et au sommet des tremblements de terre vient un météore, qui heureusement n’a pas frappé l’île mais les gens instables ont déjà bien dépassé le point d’endurance.

Basilia Cruz refuse de laisser les tremblements de terre et les rochers délogés par eux la chasser de chez elle. Normalement, je n’aime pas célébrer les personnes qui refusent d’évacuer dans des situations dangereuses, mais elle a une évaluation sobre des risques et quelques mots très sages pour équilibrer l’appréciation de la beauté de la nature avec une compréhension de ses dangers.

Porto Rico n’est malheureusement pas préparé aux risques sismiques auxquels il est confronté. Les gens n’ont d’autre choix que d’essayer de se protéger et de s’entraider sans l’aide suffisante du gouvernement. Trump a fait le strict minimum pour aider, mais a attaché des cordes ridicules à l’aide de Maria qu’il s’est finalement senti obligé de libérer. Le réseau électrique a besoin d’une révision et d’une réparation de haut en bas, mais il n’autorise pas l’utilisation des fonds pour ce travail critique. Ce que le gouvernement américain fait à Porto Rico est inadmissible.

Si vous ne lisez aucun autre article sur cette situation horrible, lisez celui-ci dans Slate. Juste. Ayez quelque chose à portée de main pour vous empêcher d’exploser.

Pour plus de moyens d’aider Porto Rico, cliquez ici.

Whakaari / White Island

Il n’y a pas eu de grandes éruptions au volcan White Island depuis l’éruption phréatique mortelle du 9 décembre 2019. Les caméras de l’île sont de retour en ligne, vous pouvez donc garder un œil sur l’activité. Le niveau d’alerte est toujours à 2, donc la possibilité de voir plus d’explosions dans le cratère.

Malheureusement, le nombre de morts continue d’augmenter plus d’un mois après l’éruption. Le père australien Paul Browitt, qui était sur l’île avec ses filles, est décédé des suites de ses blessures le 12 janvier. Il était la 18e victime officielle; deux autres sont portés disparus et présumés morts. Une dizaine de personnes restent hospitalisées. Les brûlures volcaniques sont difficiles à traiter, d’autant plus que les patients ont été exposés à des produits chimiques et des bactéries inconnus qui provoquent des complications inhabituelles. Mais grâce aux excellents soins prodigués aux victimes dans les hôpitaux néo-zélandais et australiens, beaucoup guérissent bien et sont sur le point de rentrer chez eux dans quelques semaines.

L’avenir est quelque peu incertain pour les communautés et les entreprises qui dépendent du tourisme de l’île Blanche, mais les visites reprennent dans des îles plus sûres de la région, et un fonds a été mis en place pour aider les entreprises locales à se rétablir et à se réinventer. La région de la Baie de l’Abondance est incroyablement belle. Le tourisme devrait pouvoir prospérer même sans excursions sur l’île Blanche elle-même.

Volcan Taal

Les Philippines ne sont pas étrangères aux catastrophes volcaniques. Une scène assez intense se déroule autour du volcan Taal, qui a déjà chassé près de deux cent mille personnes de leurs maisons et envoyé des cendres à 9 000 pieds dans le ciel dans une spectaculaire éruption phréatomagmatique. Il a jailli du magma, provoqué d’énormes fissures dans le sol et détruit près d’un millier de maisons. L’un des effets les plus frappants de l’activité éruptive jusqu’à présent a été la disparition de son magnifique lac de cratère.

Il y a actuellement une accalmie dans l’activité, mais les volcanologues sont parfaitement conscients que le magma est toujours en mouvement, et le volcan ne devrait pas se rendormir. Ils surveillent de près les signes de pires éruptions à venir. Il s’agit d’un volcan avec une longue histoire de violence. Les chances sont bonnes, nous allons voir une éruption majeure.

Le début de la décennie a été chargé et il y aura certainement beaucoup plus à venir. Nous resterons au courant du plus grand nombre d’événements tectoniques possible!

.