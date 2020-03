Mnuchin dit que la stimulation du coronavirus aux États-Unis aura un coût important, pas énorme

WASHINGTON, 15 mars (.) – Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré dimanche que le coût d’un projet de loi de relance pour répondre à la crise des coronavirus serait probablement “important mais pas énorme”.

Mnuchin a déclaré à “Fox News Sunday” qu’il espérait avoir une meilleure idée du coût de la législation cette semaine.

“Il est difficile de modéliser certaines de ces choses parce que vous ne savez pas combien de travailleurs vont rester à la maison. Je veux faire attention à ne pas divulguer les chiffres”, a-t-il déclaré. “Je pense que sur la base des chiffres que nous allons voir, cela va avoir des coûts importants, mais pas énormes.”

Il a déclaré que des secours étaient nécessaires pour l’économie et que le gouvernement se concentre sur l’aide aux entreprises qui ont besoin de liquidités.

“Cela se concentre sur les affaires avec 500 personnes et moins”, a déclaré Mnuchin. “C’est une partie de l’économie, mais c’est l’économie qui sera la plus touchée.”

La Chambre des représentants des États-Unis a approuvé à une écrasante majorité un programme d’aide sur les coronavirus, qui fournirait des tests gratuits et des congés de maladie payés, dans le but de limiter les dommages économiques d’une pandémie qui a fermé des écoles, des stades et des bureaux de sport. . Mnuchin a déclaré avoir entendu des témoignages de certains groupes de petites entreprises, mais il s’adresse aux sénateurs et estime qu’il y a un soutien bipartisan au projet de loi au Sénat. Il a déclaré que le gouvernement se concentrerait sur le soutien aux compagnies aériennes, à l’hôtellerie et aux croisières. American Airlines Inc a annoncé samedi son intention de supprimer 75% de ses vols internationaux jusqu’au 6 mai et d’atterrir presque toute sa flotte d’avions de grande capacité, alors que les compagnies aériennes réagissent à l’effondrement mondial de la demande de voyages en raison de la pandémie de coronavirus.

