Moioli et Sommariva arrivent chefs de file en Sierra Nevada, fief de Regino et Eguibar | Réseaux sociaux sportifs

Les Italiens Michela Moioli et Lorenzo Sommariva entrent en tête de la Coupe du monde de snowboard boardercross à la station espagnole de Sierra Nevada, où ce week-end les deux figures locales s’affrontent: la ceuta de l’Andalou Regino Hernández, bronze olympique à PyeongChang ‘ 18 ans (Corée); et Basque Basque Eguibar, vainqueur du concours en 2015.

Moioli, champion olympique en Corée il y a deux ans, mène clairement la Coupe du monde, dans laquelle il compte deux victoires – Cervinia (Italie) et Big White (Canada) – et deux deuxièmes places, à Montafon (Vorarlberg, Autriche) et à le deuxième des deux tests a eu lieu en Amérique du Nord. Il compte 3 600 points, 700 de plus que l’Australienne Belle Brockhoff et compte 1 390 pour la Tchèque Eva Samkova, l’or aux Jeux de Sotchi’14 (Russie) et le bronze à PyeongChang; que l’année dernière, il a capturé sa deuxième boule de cristal, un mois après avoir remporté la Coupe du monde à Solitude (Utah, États-Unis).