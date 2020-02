Mola et Gómez Noya seront à Abu Dhabi | Sports pratiques

Les Espagnoles Mario Mola et Javi Gómez Noya sera dans le premier test de Série mondiale de triathlon, qui aura lieu à Abud Dabi, le 6 mars, dans un délai d’un an au cours duquel tous les triathlètes chercheront à atteindre pleinement l’épreuve olympique de ce sport à Tokyo 2020, qui aura lieu le 27 juillet.

En l’absence de cinq mois et demi pour le grand événement de l’année, on sait déjà que les deux principaux candidats espagnols à une médaille dans cet événement, en plus de Fernando Alarza, qui participera également à ce premier test, ne manquera pas le rendez-vous aux Emirats. Roberto Sánchez Mantecón et Antonio Serrat complèteront la Triarmada aux Emirats.

Le pronostic est compliqué, à la fois pour la qualité des participants, et pour ne pas savoir comment chaque triathlète affronte ce début de compétition dans une saison atypique due aux Jeux. Ce qui est clair, c’est qu’en plus des Espagnols, dans la lutte pour les premières places, ils seront des athlètes comme Frères BrownleeJonathan et Alistair, ce qui semble indiquer clairement leur objectif d’opter pour une médaille olympique.

Le norvégien est également attendu sur la ligne de départ Kristina Blummenfeltle sud-africain Henri Shoeman, les Britanniques aussi Thomas Bishop et Alex Yee, Le français Vicent Louis -Vainqueur des World Series 2019- et Richard Murray, entre autres.

Dans l’édition 2019, Mario Mola a remporté la victoire, après un grand duel avec Yee, tandis qu’Alarza a terminé troisième, dans ce qui a été sa meilleure course de l’année.

Godoy et Casillas

Quant à la compétition féminine, la représentation espagnole est composée d’Anna Godoy et Miriam Casillas en quête de points pour continuer d’opter pour un poste à Tokyo. La course féminine comportera également un haut niveau sportif.

Il y aura l’Américaine Katie Zeferes et la Britannique Jessica Learmonth et Georgina Taylor-Brown, les trois premières de la dernière édition des Women’s World Series, sans oublier la grande Flora Duffy.

practicodeporte@efe.com