“Mon corps s’est bien battu”: le message de Danna García au sujet du coronavirus dont elle souffre, après avoir été transportée à l’hôpital

Peu de temps après avoir alarmé ses followers à propos d’un clip d’elle apparaissant dans une ambulance, l’actrice Danna García ra révélé qu’il est meilleur au milieu de sa bataille contre coronavirus.

Garcia a été l’une des premières célébrités à affirmer qu’elle a le virus qui a provoqué une épidémie dans le monde.

“Oui, je suis isolé, oui j’ai un coronavirus, mais j’ai des symptômes que je pense être très positifs », était le message de l’actrice sur les histoires Instagram pour confirmer son état.

“Bonjour à tous, je suis en quarantaine car j’ai tous les symptômes du coronavirus. Je vais bien, isolé. J’évite le contact avec les gens. Cela me choque de voir des gens dans les bars et les clubs. C’est grave! Nous devons éviter tout contact, pourquoi sommes-nous si têtus? “, A-t-il écrit dans des réseaux et a souligné plus tard:” Ceux d’entre nous qui ont des symptômes qui ne sont ni la vie ni la mort, c’est-à-dire que nous ne sommes pas essoufflés et que nous n’étouffons pas littéralement , ils nous disent de rester à la maison car il n’y a pas assez de matière réactive pour faire des tests. »

Bien que dans une récente interview pour l’émission de radio de Javier Poza, Danna ait déclaré qu’elle n’a pas encore de preuves médicales pour soutenir son état, elle a noté qu’elle est sûre d’avoir le virus parce que sa famille en est atteinte et elle a présenté problèmes respiratoires.

Il y a quelques jours, l’actrice colombienne a alarmé ses followers sur les réseaux sociaux, alors qu’elle publiait une histoire sur Instagram où elle a été vue sur la civière de l’ambulance, portant un masque.

La situation d’Actiz aurait été compliquée par une oppression thoracique, de la fièvre et des maux de tête qui l’ont forcée à se rendre dans un centre hospitalier.

Après cette publication, Danna a écrit un message sur son compte Twitter pour expliquer sa situation.

“Comment allez-vous? Il est temps d’être calme et positif. Mes poumons sont enflammés, mais mon corps s’est bien battu et beaucoup dans cet important moment de transformation et de conscience spirituelle ».

Le nom de l’actrice, qui réside au Mexique avec son mari et son fils, a également fait la une il y a quelques jours lorsqu’elle a éclaté contre le programme Ventaneando en raison de la façon dont ils ont traité les informations la concernant.

Et c’est que dans l’émission TV Azteca une interview a été présentée avec José Elías Moreno, directeur de l’Association nationale des interprètes (ANDI), qui a indiqué que l’organisation avait fermé ses portes après que Danna se soit rendue dans ses locaux.

L’actrice a explosé contre le programme sur son compte Twitter et a déclaré:

“Mais quelle est cette ridicule. Arrêtez de désinformer! La contagion était en Espagne, pas au Mexique. S’il vous plaît, nous avons besoin de moyens efficaces avec de vraies informations. C’est ce que le Mexique mérite! et tout le monde “, a-t-il écrit sur le réseau social.

Il a également déclaré que pour de telles informations, les médias perdent de plus en plus de crédibilité et que le Mexique mérite un journalisme de qualité.

Dans le compte Ventaneando, ils ont répondu à Danna de voir tout le bateau, car l’actrice n’avait été emportée que par le propriétaire des informations et non par le contenu.

Cependant, Danna n’était pas silencieuse et a demandé des excuses publiques au programme.

“Mais je suis rentré dans le pays depuis l’Espagne (où la contagion s’est produite) samedi. Veuillez ne pas être ridicule. Quel manque de respect pour moi-même et ma famille et leur public. Je demande des excuses publiques @VentaneandoUno et ANDI @ANDIMexico nous doivent également une clarification publique ».