Monarch Morelia a battu l’Atlas 3-1 et a quitté Monterrey comme dernière place en Liga MX

Atlas a reçu Morelia au stade Jalisco, un match en attente qui correspondait au jour 1 de la Clausura 2020. Monarcas a remporté une visite au rouge et noir 3-1 et a obtenu sa première victoire du tournoi.

Los Zorros, après deux défaites, a réussi à reprendre le chemin de la victoire en battant les Xolos de Tijuana. Dans un match serré et avec un but de dernière minute, l’équipe de Rafael Puente a remporté sa deuxième victoire du tournoi.

Les Purépechas sont la pire équipe du tournoi. Ils n’ont atteint qu’un point jusqu’à présent dans le concours et occupent la dernière place du classement général. De plus, avec Monterrey, c’est l’un des clubs qui n’a pas réussi à gagner dans ce tournoi.

Les 15 premières minutes de la première mi-temps ont été rapides et avec de nombreuses fautes. Bien qu’il y ait eu des arrivées de danger des deux côtés, aucun n’a pu profiter des espaces et écrire le but qui leur a donné un avantage.

Dans le premier tiers de la réunion, c’était calme. Le duel au milieu de terrain était essentiel pour que les approches soient éteintes et, toute personne qui aurait fait une erreur, paierait le prix du premier but du match.

C’est arrivé à 35 ’. Dans un corner, l’arrière des rojinegros n’a pas pu réagir correctement et a permis à Monarca de prendre les devants sur le tableau d’affichage avec un jeu difficile. Aldo Rocha a reculé en décomposition, Fernando Aristeguieta s’est jeté du Chili et pouvait à peine finir. Presque involontairement, José Ortiz rencontre le ballon et le pousse de la cuisse vers les filets.

Le reste de la première moitié était sans couleur. Les deux équipes ne se sont pas approchées de la zone rivale et le ballon n’a pas passé le milieu de terrain. Rafael Puente a essayé de changer avant d’aller se reposer et a pris un milieu de terrain pour un attaquant, mais rien n’a changé.

Cependant, les habitants sont revenus du vestiaire avec un état d’esprit différent. À 48 ’, Gonzalo Jara et le gardien Sebastián Sosa ont commis une grave erreur sur la ligne défensive et ont laissé un cadeau à Luciano Acosta. Le milieu de terrain s’est concentré et Javier Correa n’a eu qu’à épisser le ballon pour égaler le match.

Comme cela s’est produit ces derniers jours, l’arbitrage est redevenu protagoniste. Dans un jeu audacieux pour les yeux, Miguel sansores a atteint la zone. Bien que le sifflet Fernando Guerrero ait reçu un appel du VAR et, lors du contrôle du jeu sur les écrans, il a indiqué la peine maximale en faveur du rouge et du noir.

Ignacio Jeraldino est celui qui a jeté des 11 marches. À 66 ’, Sosa, pour décentraliser le collecteur de dettes, a exécuté une curieuse danse à la ligne d’arrivée. Cela a fonctionné, car l’attaquant a tiré sans décision et le gardien de but a arrêté la pénalité sans complications.

Le panorama pour l’équipe de Rafa Puente serait compliqué, car six minutes plus tard, les visiteurs reprendraient l’avantage dans la rencontre. Dans un nombre infini de têtes dans la zone sportive, Gabriel Achilier a défini le pop-corn. Jesús Isijara pourrait éviter le but, mais il a passé le ballon entre ses jambes.

Ceux menés par Pablo Guede ont terminé la victoire à la minute 88. Jorge “El Mago” Valdivia a fait de la sorcellerie et a caché le ballon pour entrer dans la zone. Il leva la tête et se concentra entre trois défenseurs d’Aristeguieta. Le Vénézuélien a défini le premier et battu Camilo Vargas.

Le jour 6, Atlas visitera l’Amérique au stade Azteca. Au lieu de cela, Morelia recevra les Xolos de Tijuana au stade Morelos.