Monfils remporte la 1ère victoire de la France contre le Chili en Coupe ATP

BRISBANE, Australie (AP) – Gael Monfils a remporté la première victoire de la France dans la nouvelle Coupe ATP après avoir battu 6-3, 7-5 contre le Chilien Cristian Garin après un retour dans le deuxième set et sauver trois points de rupture lorsque Ça servait à gagner.

Benoite Paire a ouvert le duel du groupe A en battant Nicolás Jarry 6-7 (3), 6-3, 6-3 et Monfils a remporté la victoire dans le deuxième match individuel avant le double, dans lequel Jarry et Garín ont pris Revanche.

Le Japon a également commencé le tournoi avec un bon pied à Perth en balayant l’Uruguay dans le groupe B grâce à des triomphes en deux sets lors des affrontements entre Go Soeda et Martín Cuevas (6-1, 6-3) et Yoshihito Nishioka et Pablo Cuevas (6- 0, 6-1).

L’Argentine devait gagner le double pour vaincre la Pologne 2-1 lors d’un passage du groupe E à Sydney. Guido Pella a battu les Sud-Américains en battant Kamil Majchrzak 6-2, 2-6, 6-2 et Hubert Hurkacz a équilibré le tableau en battant Diego Schwartzman 4-6, 6-2, 6-3.

Máximo González et Andrés Molteni ont battu Hurkacz et Lukasz Kubot 6-2, 6-4 en double pour décanter l’équilibre de l’équipe argentine.

La finale du nouveau tournoi par équipe du calendrier ATP, auquel 24 pays participent et qui a débuté vendredi à Sydney, Brisbane et Perth, se tiendra le 12 janvier à Sydney afin de donner aux joueurs le temps de se préparer pour la Premier grand chelem de l’année, l’Open d’Australie, à Melbourne.

La Serbie, dirigée par Novak Djokovic, interviendra plus tard au Pat Rafter Arena de Brisbane, où l’Afrique du Sud de Kevin Anderson sera mesurée.