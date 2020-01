Monica Farro s’est évanouie sur scène lors de la représentation du «Twenty Million»

Mais tout cela était presque comme anecdote lorsque ce mercredi et alors qu’il terminait le spectacle, Mónica Farro est entré sur scène pour réaliser sa participation dans laquelle il joue avec Sol Pérez. A cette époque, selon des témoins, la vedette uruguayenne a commencé à trembler et s’est évanouie devant le public qui avait l’air étonné de la scène sans savoir si c’était quelque chose de réel ou si cela faisait partie de la fiction théâtrale.

Le rideau était fermé et une ambulance est immédiatement arrivée sur les lieux, se rendant d’urgence à Farro. L’actrice et danseuse a été indemnisée, donc la production de l’œuvre a confirmé Teleshow Farro allait jouer le deuxième rôle prévu.

La situation s’est terminée avec Carmen Barbieri s’adressant au public, a expliqué la situation qui se produisait. Les témoins de la fonction assurent que Monica Farro tremblait et que il fallait l’enlever de la scène qui était très étourdi.

Sol Pérez et Mónica Farro sont les protagonistes d’un combat qui est déjà devenu une guerre et un véritable problème financier pour la production de l’émission. La confrontation entre les deux n’a pas de retour en arrière et chacun a déchargé sa fureur sur différents programmes télévisés et réseaux sociaux.

Le premier était Sol qui, pour se défendre, a déclaré: «Je me suis enfermé dans le vestiaire et je ne suis pas sorti manger pour ne pas la traverser car elle avait son dressing devant le mien. Je jure sur ma grand-mère, j’imagine la situation dans laquelle je me trouvais. » Il a ajouté: «Jeudi, Monica Farro m’a dit beaucoup de choses, s’est levée pour me frapper. J’ai mis ma main et j’ai dit “frappez-moi”. À ce moment-là, je me suis dit: “Si vous me frappez, vous devez le virer” Là, un producteur s’est mis au milieu. Je vous garantis que les personnes qui étaient là, si je veux aller à la justice demain, se présentent comme témoins. Elle s’arrête, ils me sortent et quand je pars, elle dit “merci que tu sois payé, pour le pij … que je suce” “

De son côté, Monica Farro s’est défendue en disant sa vérité: “Tout ce qu’elle a dit était l’inverse, rien de ce qu’elle a dit n’était vrai, heureusement, il y avait des témoins de ce qui s’est passé.”