Monochrome, tendance à la hausse dans la dernière édition de MOMAD | Le style

MOMAD, le salon international du textile, de la chaussure et des accessoires, revient à IFEMA dans sa première édition de 2020 présentant les propositions d’automne / hiver et de printemps / été de plus de huit cents entreprises nationales et internationales, où la durabilité continue de se consolider comme pilier essentiel et la tendance à la hausse est monochrome.

Les États-Unis, l’Espagne, la France ou les Philippines, la Russie et l’Italie font partie des pays qui présenteront jusqu’au 8 février prochain leurs différentes propositions en textile, fourrure, chaussures et accessoires à la Foire de Madrid, présentant leurs créations de vêtements pour fêtes et événements, maillots de bain et aussi au quotidien, dans un cadre soucieux de la durabilité.

En outre, l’édition accueillera des activités parallèles, telles que des défilés quotidiens, des guides d’orientation pour aider les visiteurs dans la recherche de nouveaux produits et tendances, ou un espace informatif visant à favoriser la connaissance de la mode durable sous le nom «Expérience durable».

Parmi les propositions présentées dans les différents stands des pavillons douze et quatorze, quelques modèles communs se démarquent qui marqueront le chemin des tendances, à la fois au printemps-été de cette année et à l’automne-hiver de 2021.

Le cuir, matériau principal de la mode casual

Les vestes en cuir «Biker» se sont consolidées dans le paysage des tendances de la mode casual depuis plusieurs années, ouvrant la voie aux pantalons, jupes et chemises, qui sont devenues «une tendance qui se poursuivra fortement au cours de la dernière saison. prochaines saisons », explique Mfe Mónica Mullor, de la firme Banhoff, une référence dans ce type de matériaux.

“Les jupes et les pantalons en cuir, à la fois coupe droite et version skinny, seront très présents ces saisons”, explique-t-il, à propos d’une tendance dans laquelle “les couleurs classiques telles que le noir, le rouge et le marron” continueront d’être des protagonistes.

Costumes de fête et d’invité, ode au monochrome

En ce qui concerne les costumes de fête et d’invité, les différentes sociétés exposantes sont principalement engagées dans les robes et les costumes de deux pièces monochromes, une proposition exposée dans leur stand par la designer vénézuélienne Hannibal Laguna, et qui partagent également des signatures d’invités telles que Violeta Vergara , marque préférée des milléniaux.

“Les invités recherchent des vêtements unis, qui leur permettent de faire des looks monochromes” où ils peuvent risquer avec les accessoires “, explique sa co-fondatrice Almudena Lisbona. Concernant les tissus, les crêpes et les élastiques prédominent, qui «s’adaptent à la figure sans trop marquer», explique-t-il.

Un avis également partagé par Álvaro Sánchez, d’Exquisse: “la demande de costumes d’invités est orientée vers la polyvalence, on recherche des costumes simples pouvant servir à la fois une communion et un mariage”, ajoute-t-il.

En ce qui concerne la palette de couleurs, les couleurs sont regroupées en “deux blocs différenciés”, l’un d’eux marqué par des nuances intenses et vibrantes, où des tons comme “moutarde et bougainvilliers” se positionnent comme une tendance pour le prochain printemps-été, devant des couleurs “douces” et claires, où le beige et le pastel gagnent en force.

Confort supérieur dans les chaussures

Les baskets et les bottes ont envahi les rues ces dernières saisons, et comme l’explique Azahara Borreguero Sánchez, responsable de la marque de la société de chaussures Azarey Shoes, il en sera de même pendant ces saisons.

“Le confort est exigé comme premier point lors du choix des chaussures, nous verrons donc des talons bas et carrés au cours de ces saisons”, détaille les tendances des chaussures de soirée, où “l’argent et l’or” continueront de prévaloir.

Pour l’hiver prochain, dit-il, “les chaussures de trekking entreront dans la tendance principale, et les chaussures continueront également à occuper le devant de la scène” avec beaucoup de volume sur les semelles via les plateformes “, explique-t-il. Les bottines «cowboy» se démarquent également, qui continueront d’être «une tendance très puissante» dans une version réinventée par «clous, rivets, franges et même paillettes», explique-t-il.

Pour le printemps-été, les sandales prévaudront “fabriquées à partir de matériaux esthétiques organiques tels que le jute et le raphia”, soutient-il.

Des tendances qui convergent dans le même espace et qui marquent la voie à suivre pour les prochaines saisons dans le paysage de la mode.

Par María Muñoz