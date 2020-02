“Monster” prévoit une tempête de neige à Chicago cette semaine

Une tempête de neige de plus de 40 heures pourrait affecter la région de Chicago dès lundi. Les modèles de prévision indiquent que jusqu’à 14 pouces de neige pourraient tomber pendant la tempête. Depuis le début de l’hiver, le 1er décembre 2019, la région de Chicago a reçu 16,9 pouces de neige.

Qualifiée de «monstrueuse» par les météorologues locaux, la tempête laisserait plus de neige que d’habitude «peut-être pendant plus de 48 heures à partir de lundi soir», mais «c’est toujours là et les chiffres des prévisions vont changer». , ils assurent le canal Fox 32.

Au fil des heures, les modèles de prévisions changent et s’améliorent à Chicago en ce qui concerne l’impact de la tempête, qui “punira le Wisconsin avec de fortes chutes de neige et apportera juste un flocon de neige à la ville” des vents, prévoient-ils.

Cependant, dans d’autres graphiques, il est prévu que cette région de l’Illinois pourrait recevoir jusqu’à sept pouces de neige dans plusieurs régions, selon les modèles de prévision européens et canadiens, qui garantissent que le temps chaud du week-end se terminera lundi. .

Depuis le début de l’hiver, le 1er décembre 2019, la région de Chicago a reçu 16,9 pouces de neige, ce qui signifie 8,3 pouces de moins que la normale, a rapporté le météorologue en chef Bill Bellis sur Twitter.

Selon les documents officiels, ce n’est qu’en février que la région de Chicago a reçu 7,1 pouces de neige et la chute de neige moyenne pour ce mois est de 9,1 pouces, de sorte que la tempête annoncée rompra avec la moyenne mensuelle.

