Moody’s abaisse la note souveraine du Mexique et place Pemex dans la “poubelle”

MEXICO CITY, 17 avril (.) – L’agence de notation Moody’s a abaissé vendredi la cote de crédit du Mexique au milieu des mauvaises perspectives économiques dans le pays et a réduit la note de Pemex appartenant à l’Etat à “indésirable” dans le dernier hit pour les endettés huile.

Moody’s a abaissé la note du Mexique à “Baa1” de “A3” et réduit Pemex à “Ba2” de “Baa3”, conformément aux actions d’autres agences de notation annoncées cette semaine.

L’agence de notation a indiqué que la coupure de la note souveraine est due au fait que les perspectives de croissance économique du pays se sont affaiblies, à la détérioration continue des finances de Pemex et à une détérioration du cadre des politiques publiques.

Bien que le Mexique maintienne une note de première qualité, la baisse de Pemex devrait augmenter les coûts de financement de la société, sur lesquels Moody’s a déclaré maintenir des perspectives négatives, ainsi que pour le souverain.

“Les perspectives négatives reflètent le risque que la solidité économique et budgétaire se détériore davantage”, a déclaré Moody’s dans un communiqué.

Moody’s est devenue la deuxième agence majeure après Fitch à déclasser Pemex. Cela devrait conduire à une vente de milliards de dollars d’obligations parmi les investisseurs dont le mandat stipule qu’ils doivent détenir des actifs de première qualité.

“La semaine prochaine, nous assisterons probablement à de fortes sorties d’obligations Pemex”, a déclaré Luis Gonzali, gestionnaire de portefeuille chez Franklin Templeton.

Pemex, qui a une dette financière de plus de 100 000 millions de dollars, devient le plus grand «ange déchu» au monde, le terme pour un emprunteur qui passe de la catégorie investissement à la «poubelle».

Moody´s a déclaré que l’entreprise est confrontée à un risque de liquidité plus important et qu’elle a pris en compte l’anticipation d’une période prolongée de flux de trésorerie disponibles négatifs et la nécessité d’un financement externe.

Concernant l’annonce de Moody’s, qui faisait suite à la dégradation antérieure des notes de crédit internationales à long terme de la compagnie pétrolière, en devises locales et étrangères, pour la deuxième fois en avril, Pemex a déclaré que la décision s’explique en partie par la liquidité et le risque commercial plus élevés de l’entreprise.

“Le secteur du pétrole et du gaz a été l’un des secteurs les plus touchés, compte tenu de sa sensibilité à la demande et de la confiance des consommateurs”, a déclaré Pemex au sujet des effets de l’épidémie de coronavirus dans le monde.

TROISIÈME RÉDUCTION POUR LE MEXIQUE

Avec Moody’s, ils ajoutent trois remises sur le billet mexicain en moins d’un mois.

Fin mars, S&P a abaissé la note de crédit à long terme du Mexique en “BBB” de “BBB +”, et a maintenu ses perspectives négatives, tandis que Fitch l’a dégradée cette semaine à “BBB-” de “BBB”, un cran au-dessus du niveau de la spéculation, avec des perspectives stables.

Les raisons des agences de notation incluent un panorama d’une forte récession, la détérioration des finances de Pemex et les politiques avec lesquelles le président Andrés Manuel López Obrador a été confronté aux effets que l’épidémie de coronavirus aura sur l’économie et les finances publiques.

En réponse aux actions des agences de notation, le secrétaire aux Finances a déclaré vendredi après-midi que le gouvernement pouvait toujours accéder au financement à des conditions favorables et que les fondamentaux économiques du Mexique “étaient solides”.

“Les investisseurs nationaux et étrangers maintiennent une forte demande d’instruments de dette publique dans toutes leurs modalités et modalités”, a déclaré le Trésor dans un communiqué, dans lequel il a assuré que le pays dispose de tampons pour faire face au contexte financier mondial complexe.

Le Mexique est entré dans une légère récession en 2019 et les analystes estiment que le produit intérieur brut (PIB) pourrait chuter de 10% cette année en raison de la crise des coronavirus.

(Avec un rapport supplémentaire de Sharay Angulo, Abraham González et Stefanie Eschenbacher. Édité par Miguel Angel Gutiérrez)