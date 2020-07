Morales assure que l’alliance éventuelle entre Mesa et Áñez pour les élections « respecte les instructions de Trump »

MADRID, 4 juil. (EUROPA PRESS) –

L’ancien président de la Bolivie Evo Morales a assuré ce vendredi que l’éventuelle alliance entre la présidente par intérim, Jeanine Áñez, et l’ancien président Carlos Mesa pour empêcher le Mouvement pour le socialisme (MAS) de remporter les élections « est conforme aux instructions du gouvernement de (Donald) Trump «

« Conformément aux instructions du gouvernement Trump, Mesa et Áñez ont convenu d’un pacte pour aller » ensemble « aux élections du 6 septembre en Bolivie », a déclaré Morales via son compte sur le réseau social Twitter.

Dans un autre message, l’ancien président bolivien a décrit Mesa et Áñez comme « les protagonistes du coup d’État et les responsables des massacres de la crise sanitaire et économique » dans la nation andine, tout en affirmant qu ‘ »ils se rencontrent par convenance » de rééditer la méga-coalition du néolibéralisme. «

« L’alliance vient entre ceux qui, avant d’affronter les sociétés transnationales, ont demandé l’aumône et entre ceux qui, au milieu de la pandémie et avant de sauver des vies, font des affaires même avec des respirateurs », a-t-il ajouté.

Comme l’a révélé le ministre du gouvernement, Arturo Murillo, Áñez fera de « très bonnes propositions » à Mesa. « Il y aura des surprises dans les prochains jours », a-t-il avancé.

Le candidat présidentiel du MAS, Luis Arce, est le mieux placé pour gagner le 6 septembre, avec un grand avantage sur les autres candidats, dont Áñez et Mesa, selon les derniers sondages connus.

À l’époque, les candidats anti-MAS avaient déjà évoqué la nécessité de parvenir à un consensus afin de ne pas diviser le vote. L’ancien chef civique Fernando Camacho est venu « laisser en blanc » sa candidature, mais faute de réponse de la part de ses opposants, il l’a reprise.

Mesa était le principal rival de Morales aux élections présidentielles du 20 octobre. Ses allégations de fraude ont conduit à un audit électoral de l’Organisation des États américains (OEA) qui a conduit à la démission du président de l’époque et déclenché des émeutes dans les rues qui ont fait plus de 30 morts.

Le 6 septembre, la Bolivie aspire à surmonter la crise ouverte par les dernières élections. A cette occasion, Morales, réfugié en Argentine, ne pourra pas participer, selon un accord conclu par les parties au Congrès.