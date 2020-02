José Luis Morales, joueur de Levante auteur du but qui a donné à son équipe la victoire contre le Real Madrid (1-0), a déclaré avoir frappé le ballon “avec son âme” et reconnu avoir décidé de tirer au but car il lui restait “très peu”. l’essence. ”

Morales a accordé trois points à Levante après avoir battu le Belge Thibaut Courtois avec un superbe corner tiré du bord de la zone à la 79e minute, puis, à la fin du match, il a expliqué comment s’est déroulé le jeu.